Santiago Cafiero, sobre los sindicalistas que cruzaron manifestantes en el 27F: “Habían llegado antes ellos”

Durante la marcha del #27F, cuando miles de personas se reunieron para reclamar por el vacunatorio vip que se montó en el Ministerio de Salud, en la Quinta de Olivos se produjo un cruce entre miembros del Sindicato Único de Fleteros -que blindaron la residencia presidencial- y quienes protestaban. “Hasta donde yo vi, habían llegado antes ellos”, dijo el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, en referencia a esos 200 sindicalistas, que responden a Mario Pereyra.

A pesar de ello, señaló en diálogo con Radio Continental: “No justifico la violencia para nada, digo que hay que ponerlo en contexto, no estuve en el lugar, no vi qué sucedió, solo vi imágenes. Yo no reivindico la violencia. No sé qué pasó”.

La presencia de los gremialistas y la actitud violenta que mostraron durante la movilización ocasionó el rechazo de parte de la oposición de Juntos por el Cambio, con representantes que le exigieron a los mandatarios del Gobierno que repudien la acción, tal como lo habían hecho con las bolsas que simulaban envolver cadáveres, durante la misma marcha, pero en la Casa Rosada.

Noticia en desarrollo

