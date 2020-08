Santiago Cafiero brindó detalles del quinto ATP lanzado por el Gobierno

Santiago Cafiero dijo que el Gobierno será "implacable" en su accionar contra quienes evadan impuestos

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 24 de agosto de 2020 • 21:30

Santiago Cafiero analizó la situación económica de la argentina, en medio de la pandemia del coronavirus, y dijo que el Gobierno pretende seguir con medidas como el ATP y que buscarán beneficiar a aquellas PyMEs que mantengan o incrementen el número de empleados. En diálogo con C5N se refirió también a la política impositiva del país y, tras decir que serán "implacables", disparó: "Vamos a perseguir permanentemente a los evasores".

Santiago Cafiero y la "ética del cuidado"

Para el jefe de Gabinete, lo que se pretende instalar desde el Gobierno es "una ética el cuidado". "En esa ética fuimos avanzando, primero en el cuidado de la salud, que es prioritario lógicamente, pero también en el cuidado de los ingresos con la política del IFE, que llega a 9 millones de argentinos, y del cuidado del trabajo, de nuestras PyMEs y de nuestros comercios, en una situación donde la pandemia exigía que todas esas actividades estén muy restrictivas", comenzó el funcionario, quien resaltó que se abrieron, gradualmente, las distintas actividades, pero que de igual manera continuarán con la política de Asistencia al Trabajo y a la Producción (ATP).

Este quinto ATP -contó- tendrá una modalidad similar al resto: "Son dos salarios mínimos vitales y móviles, que se depositan directamente en la cuenta del empleado". Cafiero fue más allá y subrayó la importancia de cuidar el empleo, por lo que comentó que están evaluando la posibilidad de "incorporar incentivos para aquellas PyMEs que sostengan o aumenten el nivel de empleo de su planillas de trabajadores". Si bien reconoció que se perdieron puestos de trabajo, el oficialista señaló que "la Argentina está bien posicionada" en comparación al resto de los países en cuanto a las cifras de desempleo en este contexto.

Para él, la sociedad los votó en busca de "un cambio de prioridades", que ellos no quieren "resignar". "La Argentina estaba inmersa en un modelo de especulación financiera y nosotros nos propusimos ir a un modelo de producción y empleo", expresó.

Santiago Cafiero: "En la evasión somos implacables"

Durante la entrevista, también se refirió a la cuestión impositiva en el país y explicó que el objetivo del Gobierno es "ir a un sistema de armonización tributaria más progresivo donde aquellos sectores más debilitados tengan el acompañamiento de parte del fisco en ese sentido". Y sentenció: "En la evasión somos implacables. Estamos desarrollando junto a la AFIP toda una tarea muy específica y muy dura, a la que no le damos publicidad, porque es algo que no hay que publicitar, sino hay que hacerlo. Vamos a perseguir permanentemente a aquellos evasores que evidentemente están incumpliendo las normas nacionales".

Santiago Cafiero: "Nosotros no atacamos a ninguna empresa"

Más adelante, Cafiero habló sobre la decisión estatal de frenar los aumentos de las tarifas de la telefonía móvil, el cable e Internet y la reacción de las empresas del sector ante esta medida. "Esto es a favor de los usuarios y consumidores, así lo planteamos siempre nosotros. A partir de su regulación, el Estado tiene la posibilidad de exigir políticas relacionadas a lo sectores que menos tienen y desarrollar una tarifa social", dijo.

Y añadió: "El objetivo no es ir en contra de nadie, nosotros no atacamos a ninguna empresa. Queremos que las empresas se desarrollen en nuestro país, que avancen y ganen plata, pero no queremos que sea a costa del bolsillo de los trabajadores y los argentinos, a veces con servicios que no se entienden y son ineficientes. Necesitamos que el Estado tome intervención y tome cartas en el asunto. De eso se trata. No es en contra de nadie, queremos servicios de calidad y accesible".

Santiago Cafiero adelantó cómo será el plan para combatir la inseguridad

Sobre la inseguridad, Cafiero se adelantó al plan que comunicarán esta semana Alberto Fernández y Axel Kicillof, y explicó que están trabajando junto a los intendentes. "Es un trabajo que tiene una lógica multifacética de lo que es el trabajo de la seguridad. Atacar la inseguridad implica poder articular políticas entre los diferentes organismos del Estado. En ese sentido Nación, Provincia y municipios claramente van a tener mas músculos para seguir luchando contra ese flagelo".