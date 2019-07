Santiago Kovadloff: "Alberto Fernández subestima el delito kirchnerista"

Kovadloff: "Alberto Fernández subestima el delito kirchnerista" 03:19

El filósofo y ensayista Santiago Kovadloff estuvo en el programa Terapia de Noticias , que se transmite por LN+ , y comparó los cambio de postura tanto del precandidato a presidente por el Frente de Todos , Alberto Fernández , como del precandidato a vicepresidente por Juntos por el Cambio , Miguel Pichetto . El filósofo observó que Pichetto demostró en su carrera política un apego a la institucionalidad y que, por el contrario, Fernández no fue coherente en ese sentido.

"Pichetto siempre fue un hombre para el cual las instituciones estaban como axioma fundante de toda decisión política, aún a riesgo de suscitar en quienes no compartían su posición una profunda rebelión porque estaba defendiendo entidades, investiduras que parecían haber sido violentadas por aquellos que las tenían", manifestó. "En este sentido, Pichetto tiene antecedentes que prueban su apego a la institucionalidad".

Luego, expresó que esa característica que señaló en Pichetto no se da en Alberto Fernández puesto que este habría demostrado contradecirse al cambiar su postura política. "Ahora, Alberto Fernández no los tiene [a esos antecedentes], porque viene de demostrar por qué el kirchnerismo rozaba lo delictivo cuando no estaba inscripto en él y ahora intenta mostrar lo contrario mediante la subestimación del delito, que es muy grave, porque le quita entidad de ilegalidad a lo que lo es para decir que no es para tanto". El ensayista hizo hincapié en que la credibilidad de una palabra tiene que estar asentada en conductas.