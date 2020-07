Diego Santilli: "Me preocupa el aumento del nivel de violencia y el uso de armas"

Santilli se mostró preocupado por el aumento de delitos violentos y pidió "cordura" a Frederic y Berni. Fuente: Archivo

Jaime Rosemberg Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 24 de julio de 2020 • 09:17

Varias fotos con Horacio Rodríguez y una con Mauricio Macri conviven en las paredes de su despacho con el viejo recorte de la inauguración del autódromo municipal durante el primer peronismo y una imagen suya con la camiseta de River. De cuna peronista y dos décadas en Pro, Diego Santilli transcurre allí sus horas en su doble rol de vicejefe de gobierno y ministro de Seguridad porteño. Durante la charla con La Nación, Santilli defenderá la continuidad de la flexibilización de la cuarentena en base al criterio de "salud integral" de los porteños, y dirá que la ciudad "no tiene la máquina de imprimir billetes" en relación a la ayuda estatal a los afectados por la pandemia. También reconoce que le preocupa el nivel de violencia que se está generando y pide no excarcelar a quienes delinquen con armas. Enrolado en el sector dialoguista de Juntos por el Cambio, y mientras reafirma su vocación de "diálogo" con la Casa Rosada, pedirá "responsabilidad" al ala dura del partido, y se mostrará preocupado por el aumento de delitos violentos en la zona metropolitana.

-La reapertura llegó con récord de casos. ¿ Preocupa? ¿Hasta dónde?

-Está dentro de los parámetros que veníamos planteando hace tres semanas. Estamos en un proceso de diagnosticar, detectar, testear y aislar, lo venimos haciendo desde hace casi dos meses y estamos convencidos de que ese es el camino, y hay varios barrios, como el 31, en los que hay curva negativa. Vamos casa por casa, hay un trabajo previo tan importante como testear.

-¿Cual es el límite para pensar en retroceder?

-La tasa de ocupación de camas. Si vemos que la curva se va hacia un límite donde el sistema se puede saturar, y no llegar a tener que elegir quien accede a un respirador y quien no. La ocupación de camas de terapia intensiva bajó, de 290 a 262, en 8 horas, de las 450 camas disponibles.

- ¿Era momento para flexibilizar, justo en esta etapa?

-Después de 125 días, se toman decisiones en función de lo sanitario, evitar contagios y salvar vidas, pero también en función de la salud integral de las personas. Acá entra el comerciante que no llega a fin de mes, el cuentapropista al que no le ingresa un peso a su casa, el trabajador que tiene miedo a perder su trabajo, y los papás y mamás que saben que sus chicos necesitan socializar, una salida.

-¿ Se va a seguir consensuando con la provincia? Allí aparece el triple de casos.

-Sí. La provincia también tiene un camino a recorrer en cuanto a ocupación de camas. Por eso tenemos ese índice conjunto, que está en el 64 por ciento.

-¿Los beneficia o perjudica que el Presidente distinga entre opositores buenos y malos?

-En todos los espacios hay diversidad, pensamientos distintos. Lo interesante es que cada uno dentro de su espacio pueda conducir sus diferencias, somos mejores si aceptamos esas diferencias. Creo que la clave es poder trabajar juntos a pesar de pensar distinto, como pensamos distinto en muchas cosas con el gobierno nacional.

- ¿Comparte la idea de trabajar en conjunto con el Gobierno después de la pandemia?

-Lo veo como un gran desafío que tenemos los argentinos, ponernos de acuerdo en tres o cuatro temas básicos, y trabajar de la misma forma que trabajamos contra la pandemia. Argentina necesita generar trabajo, reducir la pobreza, una matriz productiva definida, se viene una difícil y dura situación económica, se requiere de un plan integral de reconstrucción, ya estamos trabajando en eso en la ciudad.

-Desde el kirchnerismo duro dicen que, a diferencia del Gobierno, que otorgó el IFE o los ATP, el gobierno porteño no ha dado tanta ayuda.

-La ciudad no tiene la maquinita de imprimir billetes, maneja la microeconomía, no la macro. Hemos condonado el ABL para comerciantes que no abrieron, y lanzado una tasa de créditos de Banco Ciudad, dejó de percibir todos estos meses ingresos brutos, que son el 65 por ciento de sus ingresos. Llevamos todos los recursos hacia las áreas que están frente a la pandemia, pasamos de 100.000 a 300.000 raciones de comida diarias. Fortalecimos el sector de salud, y dejamos de hacer obras nuevas. Ya hemos perdido 20.000 millones, y vamos camino a tener entre 65 y 75 mil millones menos. Hay que identificar que muchas provincias que no tienen capacidad de generar dinero, y sostienen los salarios del sector púbico.

-El Presidente habla a menudo de la ciudad opulenta.

-Es la ciudad con mayor PBI per cápita, pero eso no significa que sea rica u opulenta. Cuando llegamos, hace doce años, no había para invertir en nada. Cambiamos gasto por inversión, ordenamos, con el mejor momento en los últimos cuatro años con la conducción de Horacio.

-¿Qué oposición sería la ideal?

-Una oposición responsable. Sostener nuestros valores, y en este momento buscar propuestas e ideas para sacar el país adelante.

-¿La discusión interna por el comunicado luego de la muerte de Gutiérrez ayudó en ese sentido?

- No ayuda, y a eso me refiero con oposición responsable. En el medio de la angustia y desesperación que vive la gente, que los políticos se tiren tomatazos por la cabeza es una falta de respeto hacia la sociedad. No es decirle que sí a todo, sino ponerse en el momento que vive la gente.

-¿Y la elección de 2021? ¿ Jugará Macri?

- No está lejos, pero la veo lejos. Está a la vuelta de la esquina, pero todavía no salimos de la pandemia, no tenemos vacuna ni tratamiento. Hablar de candidaturas hoy es ciencia ficción.

-¿La causa del espionaje ilegal dejó heridas? Usted fue uno de los espiados.

-(piensa). Soy víctima y damnificado en esa causa, soy querellante y voy a seguir hasta el final para saber quiénes y por qué, siempre en el marco personal, no institucional.

-¿De donde salió la orden? Macri lo sabía?

-No, no creo que Macri lo supiera ni que esté involucrado. Lo que sí creo es que algo pasó ahí adentro de la agencia, otro de los temas que debe resolver la Argentina. No hay que tener más organismos que no hacen lo que tienen que hacer, yo disolvería la AFI sin ninguna duda.

-Volvieron los delitos violentos. ¿ Es otra de las consecuencias de la pandemia?

-Nuestro deber es cuidar a la gente. Me preocupa, claro, aunque todavía la tasa de delito está por debajo de los niveles de antes de la pandemia. Habíamos logrado bajar todos los delitos, somos la tercera capital del continente con menos homicidios. Me preocupa el aumento del nivel de violencia y el uso de armas. Si un delito es intolerable, con armas es inaceptable, porque quien la lleva es capaz de matar. Tienen que ir presos, y que ese delito no sea excarcelable.

-Su colega bonaerense, Berni, calificó de "legítima defensa" el caso del herrero Ríos en Quilmes, postura que Nación no comparte.

-Hay que ponerse siempre del lado de la víctima, aunque cada caso tiene sus particularidades. Nadie nace pensando que quiere matar a alguien, un jubilado no piensa jamás en tener que afrontar una situación horrible como la que vivió, y transcurrir el resto de su vida de esa manera. Tampoco ese chico, que se convirtió en un delincuente, haya querido esta situación, pero es inaceptable el uso de armas. Con respecto a la pelea entre ambos.me llevó bien con Sabina (Frederic) y con Berni, pero en una situación como esta hay que poner un poquito de cordura.