CÓRDOBA.- En lo que se interpreta como un gesto a la Casa Rosada, el peronismo cordobés cambió de conducta y participará mañana del congreso del PJ Nacional . Hace nueve años que la fuerza no se suma a estos cónclaves. No lo hizo con José Manuel de la Sota al frente y tampoco cuando las convocatorias las recibió su sucesor, Juan Schiaretti .

Los 84 congresales de Córdoba esta vez participarán de la reunión en el micro estadio de Ferrocarril Oeste. No asistirá Schiaretti, pero sí legisladores, intendentes y algunos de sus funcionarios. No hay temas clave que se traten, pero lo que vale es el gesto del mandatario cordobés. Durante todos estos años, el PJ local no se sumó a los congresos y denunció que el partido estaba dominado por el kirchnerismo, un sector con el que los vínculos siguen tensos.

El peronismo cordobés confía en que no habrá interna a nivel nacional; en Córdoba la convocatoria a elecciones es para el 26 de abril, pero se descuenta que tampoco habrá enfrentamientos. Los líderes de los distintos sectores están trabajando para avanzar en la unidad. Incluso, el senador nacional Carlos Caserio , que encabeza la línea albertista en la provincia, se mostró a favor de lograr un acuerdo. De todos modos, continúa el armado de esa ala en todos los departamentos de la provincia.

Schiaretti estuvo el domingo pasado en la apertura de sesiones del presidente Alberto Fernández en el Congreso. Además, los cuatro legisladores que responden al gobernador (Carlos Gutiérrez, Alejandra Vigo, Paulo Cassinerio y Claudia Márquez) vienen acompañando los proyectos del Frente de Todos . En el caso de la iniciativa para despenalizar el aborto, habrá libertad para que voten conforme a sus convicciones.

Fernández varias veces dijo que no repetiría con Córdoba la estrategia que usó en su momento Cristina Kirchner, cuando discriminó a la provincia en el reparto de fondos, lo que desembocó en un profundo antikirchnerismo por parte de los votantes a punto tal que fue la jurisdicción resultó ser un bastión de Mauricio Macri.

Entre los temas a resolver de la agenda entre la Nación y Córdoba, hay uno que es financieramente clave para Schiaretti: los giros para cubrir parte del rojo de la Caja de Jubilaciones provincial que nunca fue transferida. Hasta ahora no hubo avances, como tampoco respecto de la deuda por obras nacionales.

Un punto que marca diferencias fuertes entre los dos distritos es el de las retenciones al campo; la economía cordobesa tiene impronta agroexportadora. Schiaretti históricamente las rechazó y, además, considera que golpea en los números de su administración porque es un impuesto que no se coparticipa y que impacta en Ganancias, que sí se reparte.