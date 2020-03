El diputado nacional permitió la semana pasada que el oficialismo apruebe el proyecto para recortar jubilaciones de jueces y diplomáticos; retendrá el cargo hasta que se oficialice su designación como embajador en Brasil Fuente: LA NACION - Crédito: Fernando Massobrio

Tras el escándalo que se desató en la sesión del jueves pasado en la Cámara de Diputados, Daniel Scioli postergó sin fecha su renuncia a la su banca a la espera de que el Poder Ejecutivo publique en el Boletín Oficial su designación como embajador argentino en Brasil. El por ahora diputado nacional, acusado por la oposición de ocupar dos cargos en simultáneo, anticipó que no retomará sus viajes al vecino país hasta tanto su nombramiento se formalice.

Scioli fue quien, con su presencia, permitió la semana pasada que el bloque del Frente de Todos alcanzara el quorum en la sesión en la que finalmente se aprobó el proyecto que recorta las jubilaciones de los magistrados y diplomáticos. Indignada, la oposición se retiró del recinto y anunció que haría una denuncia en la Justicia. El borrador, según supo LA NACION , ya fue elaborado, aunque en el interbloque de Cambiemos hay diferencias internas sobre la conveniencia o no de presentar finalmente la denuncia.

Ante la embestida opositora, Scioli argumentó que su designación como embajador no había sido formalizada y que presentaría su renuncia a principios de esta semana para hacerse cargo hoy de la embajada de Brasil. Sin embargo, ante la polémica que se desató en la Cámara de Diputados prefirió postergar su asunción, por lo que no estará presente para recibir a Sergio Massa y a la delegación de diputados argentinos que inicia hoy una visita oficial al país vecino.

La decisión de Scioli de postergar su llegada a la embajada argentina en Brasil abrió un signo de interrogación en Juntos por el Cambio, que definirá en las próximas horas si efectiviza o no la denuncia contra el futuro embajador. Un sector del bloque opositor insiste en que el actual diputado violó el artículo 246 inciso 3 del Código Penal -usurpación de títulos y honores- y el artículo 72 de la Constitución Nacional, que prohíbe a un legislador ejercer cargos en el Poder Ejecutivo. Insisten en que Scioli, sin renunciar a su banca, ha venido ejerciendo diplomáticas en Brasil; a manera de prueba, exhiben una circular de la semana pasada en la que Scioli convocó, en su carácter de embajador, a una reunión de cónsules en Brasilia para el próximo 10 de marzo.

"El quorum fue conseguido de manera irregular, por lo que la sesión del pasado jueves es nula", sostienen algunos macristas.

Otro sector, sin embargo, desalienta la presentación de la denuncia por considerar que, al no haber renunciado aún a su banca, Scioli sigue siendo formalmente diputado nacional. "No vale la pena judicializar un tema que, en definitiva, no pasaría de una falta ética", relativizan otros dirigentes.