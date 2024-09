Diego Valenzuela, el primer candidato para la gobernación de la provincia de Buenos Aires en 2027

Escuchar

Todavía no pasaron las elecciones legislativas de 2025 pero ya está el primer anotado para disputarle al kirchnerismo la provincia de Buenos Aires en 2027: el intendente de 3 de Febrero, Diego Valenzuela. El propio jefe comunal, que tiene alta sintonía con el presidente Javier Milei y trabaja en el armado con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, contó el jueves sus intenciones de competir para la gobernación.

“La relación con Kicillof es difícil. A él no le gusta el diálogo con el distinto, el que le pueda marcar un punto de diferencia. Yo quiero contribuir, no voy a ser nunca kirchnerista, al revés, yo quiero ganarle y gobernar la provincia en 2027 ″, aseguró en Laca Stream Valenzuela, que trabaja en terreno de Kicillof con el armador libertario Sebastián Pareja.

En 2027, el actual gobernador no podrá ir por la reelección debido a que ya atraviesa su segundo mandato y el espacio K todavía no tiene definido un posible sucesor.

Diego Valenzuela, en una actividad en la provincia de Buenos Aires con el armador libertario, Sebastián Pareja Red social X

“Hace ocho años y medio soy intendente, con este mandato voy a cumplir 12 años, es un montón, es hermoso, es un vértigo, es un contacto directo con la gente y también es una gran experiencia. Así que me siento con ganas, energías y experiencias para ser protagonista de lo que viene. Lo he hablado con el Presidente, con Patricia Bullrich , con quien trabajo muy bien, con colegas intendentes, ayer estuvimos hablando de futuro con Ramón Lanús, de San Isidro”, reveló Valenzuela, quien de todas formas aclaró que no pretendía con estos dichos poner “el cargo adelante del caballo”.

“Sí, lo que me obsesiona es dar vuelta la historia en la provincia de Buenos Aires. Me van a ver luchando en ese equipo, en el del cambio, para que en el lugar que me toque, ojalá en 2027, ser parte de esa nueva etapa de la Provincia más ágil, con más libertades, más pujante, con más iniciativa privada, donde las cosas sean simples, donde no siempre te estén adoctrinando con esta idea del Estado presente, que ha generado déficit y destrucción de empleo”, sostuvo, contra el oficialismo bonaerense.

El jefe comunal, que acelera encuentros con dirigentes de las distintas secciones y abreva en el riñón del Presidente -con quien compartió la universidad- y de Bullrich, se mostró convencido de que la oposición debería ir unida si quiere destronar al peronismo de su bastión principal. Esto ante las dificultades que todavía existen con el sector del Pro macrista, que reclama participación en las segundas y terceras líneas del Gobierno, algo a lo que se resisten los hermanos Milei y sobre todo el estratega Santiago Caputo.

“La Provincia ha tenido una inclinación peronista, históricamente, especialmente en la tercera sección. Cada vez es menos el caudal de votos, pero lo siguen teniendo. Por eso para ganar la Provincia tenemos que lograr unir al cambio, fíjense que [Carolina] Píparo más [Néstor] Grindetti en 2023 daban 51 puntos y Kicillof sacó 45. La Provincia se pierde, y se pierde Bahía Blanca, Lanús, La Plata, por la división de la oposición. No es que gana caminando el kirchnerismo. Primero nos tenemos que unir y además tenemos que lograr un criterio de ampliación en términos de poder tener un buen resultado electoral en el sur del conurbano”, aseveró el intendente.

Fue ahí que dijo que, para él, valdrán las “experiencias de gestión” de cada dirigente. ”No podemos ir con eslóganes al sur del conurbano. Si nos unimos y tenemos buenas propuestas, que estamos en camino de las dos cosas, podemos pelear el 25 y el 27 en la Provincia y demostrar que no está destinada a ser kirchnerista, kicillofista o necesariamente peronista”, indicó.

LA NACION