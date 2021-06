Se expanden las tomas de tierras privadas en una ciudad de Santa Fe

SANTA FE.- Con un centenar de efectivos y tres máquinas que realizaron excavaciones y surcos en el terreno, la policía, en un operativo conjunto, desalojó hoy a un centenar de familias que ayer había comenzado la tercera toma de terrenos en la zona suburbana de Reconquista, departamento General Obligado, 325 kilómetros al norte de esta capital .

Se trata de otro predio propiedad del empresario Horacio Cian, de 64 años, que está enfrentando una primera usurpación, a partir del 10 de junio, en el barrio Belén de esa ciudad, conflicto que no parece encontrar una definitiva solución.

La última toma comenzó hoy y se centró en un campo ubicado entre Lisandro de la Torre y calle 70, al sur del Barrio Virgen de Guadalupe, de Reconquista, una ciudad de 80 mil habitantes.

Tras la denuncia de la ocupación, un grupo de 30 efectivos policiales arribó al lugar, pero no tenía órdenes de realizar el desalojo. Eso posibilitó que de inmediato, los usurpadores comenzaran a elegir las parcelas y a delimitarlas con soga, la misma forma en que se realizaron las dos tomar anteriores en la misma ciudad .

“Está bien que lo hagan. Hoy en Reconquista hay muchas familias que viven en una casa pequeña, sin comodidades, sin servicios. Así no se puede vivir. Hay muchísimas familias que todavía no se animan, pero se están animando a salir a la calle y ocupar terrenos. Nosotros, junto con otros vecinos, hace rato que veníamos con intenciones de ocupar estos terrenos. Esta es una oportunidad para que la gente se anime a hablar y que digan lo que está pasando”, dijo una mujer que integra el lote de familias que se apoderaron de los terrenos.

Ayer, al caer la tarde, la policía, con armas de disuasión, comenzó a desalojar las familias que se encontraban reunidas. Se registraron escenas de violencia que incluyeron piedras arrojadas contra los efectivos, que respondieron con balas de goma. Cerca de las 19 la situación parecía controlada por lo que se procedió al retiro de los uniformados.

Sin embargo, a la medianoche, pese al frío y la densa niebla que había en la zona, decenas de familias volvieron al lugar y levantaron carpas para cubrirse de las bajas temperaturas. De inmediato las autoridades policiales ordenaron preparar el operativo desalojo, que esta vez sumó a efectivos no sólo de Reconquista sino también de ciudades vecinas, como Vera y San Javier, y un grupo especial que arribó de Santa Fe capital.

Mientras tres máquinas retroexcavadoras comenzaban a surcar el predio, la policía avanzó estratégicamente y se dio por terminado el operativo, con el saldo de dos policías heridos por perdigones de tumberas y uno con un corte en el cuero cabelludo por un piedrazo. Los tres heridos fueron internados en el hospital de la ciudad .

Antecedentes recientes

La ciudad de Reconquista parece haberse convertido en un escenario central de la disputa por resolver una crisis habitacional de muchos años. En los últimos 12 días se produjeron tres usurpaciones de tierras.

El 9 del mes en curso, 816 familias usurparon los terrenos propiedad de familia Cian en el conocido como Loteo Belén. Días después, una representante de los vecinos se reunió con el intendente, Enrique Vallejos, pero no aceptó la propuesta del funcionario de abandonar la toma para continuar trabajando “desde afuera” por la situación que enfrentan esos vecinos.

“El intendente nos pidió que nos retiremos, pero en el grupo decidimos no irnos. Hasta que no tengamos una respuesta favorable no nos vamos a ir”, aseguró Antonela Vega, delegada de los vecinos.

Sin haberse solucionado esa toma, el sábado pasado un centenar de familias delimitó con sogas sus “supuestos propios terrenos”, los que pertenecen a la empresa Ernesto Roberts SCA., destinada a ganadería. Se trata de unos lotes ubicados a menos de mil metros de la plaza central de la ciudad. Tampoco hasta hoy hubo una solución, ni siquiera consensuada, para proceder al desalojo de dichos terrenos usurpados.

A ellos se suma la tercera toma, iniciada ayer y finalizada hoy, aunque se desconoce la decisión que tomarán los vecinos desalojados, ya que se presume que buscarán otro terreno para cumplir con su objetivo.

En tanto, la diputada nacional Lucila Lehmann (Coalición Cívica) repudió los hechos y sostuvo que “resulta sumamente reprochable la justificación política que pretenden hacer ciertos sectores del kirchnerismo”. Y agregó: “Parece que se olvidan eso de que dentro de la ley todo, fuera de la ley, nada. La provincia de Santa Fe está padeciendo usurpaciones de manera constante e insostenible. Se está violentando la propiedad privada y el primer derecho a respetarse. El kirchnerismo justifica una toma ilegal y violenta con fundamentos carentes de sentido común. Con sus ideas vacías, castigan al sector privado que es el único que puede generar trabajo legítimo y sacar a la gente de la pobreza”.