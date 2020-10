Sigue el debate por la toma de tierras en el que Kicillof sumó a los countries Fuente: Archivo

La tensión por las tomas de tierras sumó una nueva arista en los últimos días cuando el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, dijo que la mayoría de los countries "son prácticamente ocupaciones de tierra" por no pagar impuestos. Esta mañana, el presidente del Tortugas country club y vicepresidente de la Federación Argentina de Clubes de Campo (Facc), Francisco Dorignac, le respondió al funcionario.

"Un country no son cuatro postes, un alambre y un portero jubilado", dijo Dorignac en conversación con Radio Metro sobre la complejidad de estos desarrollos inmobiliarios y la dificultad de su regulación.

En ese sentido, el vicepresidente de la Facc agregó: "Hay que ver si la demora es de los desarrolladores o del Estado. Está mal presentado lo que dijo el gobernador, no estamos todos en la misma bolsa".

Según datos de la Agencia de Recaudación Provincia de Buenos Aires (ARBA) a los que accedióLA NACION en mayo pasado, hay alrededor de 1000 urbanizaciones privadas en la provincia de Buenos Aires. De ese número, un 50% está regularizada y tributa como tal, y la otra mitad está en proceso de regularización. En ese sentido, Kicillof advirtió sobre la necesidad de que se formalicen las titularidades.

"La mayoría de los barrios privados y countries no están habilitados, entonces no pagan impuestos. Son prácticamente ocupaciones de tierra. Hay que regularizarlo", había dicho el mandatario con una frase provocadora, que amenaza con abrir un nuevo frente de conflicto.

En la entrevista de esta mañana, Dorignac dijo que Kicillof "mete a todos los countries en la misma bolsa" y que siempre están en el foco. Además dijo: "¿Por qué se ha creado esta polémica? Porque fue mal comunicado".

Esta semana, el presidente de la Facc, Patricio Gutiérrez Eguía, había dicho a LA NACION: "He estado en contacto con la comisión jurídica de la Federación Argentina de Clubes de Campo y creemos que las declaraciones del gobernador se basan en una mala información que le pasaron. Mezcla cosas. Los clubes de campo no podrían estar constituidos por ley si no fueran titulares de la tierra, con lo cual está lejos de poder hacer comparaciones de ninguna naturaleza".

Según los representantes de los countries, que no estén registrados no quiere decir que no paguen por la tierra y que sus propietarios sean ocupadores ilegítimos, como deslizó el gobernador.

