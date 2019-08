Se reencontraron Cristina y Massa, con guiños y frialdad

La foto del reencuentro: Galmarini, Kicillof, Cristina, Massa y Magario Crédito: Frente de Todos

Fue la primera vez que se mostraron juntos desde que se pactaron; "ya nos dimos cuenta de que cuando nos peleamos nos devoran los de afuera", le dedicó ella

Por primera vez desde que se reconciliaron políticamente, la expresidenta Cristina Kirchner se mostró en público con su exjefe de Gabinete, Sergio Massa, hasta hace poco un fuerte crítico de su gestión.

Fue en un acto en el estadio Arena Direct TV del municipio de Malvinas Argentinas, con la excusa de la presentación del libro Sinceramente. Desde el escenario, ella le dedicó una frase directa al tigrense: "Los que nos habíamos peleado, distanciados nos volvemos a juntar porque más importante que nuestras diferencias es la Argentina. Ya nos dimos cuenta de que cuando nos peleamos entre nosotros nos devoran los de afuera". Él la aplaudió desde la primera fila.

Fue la primera vez que los dos líderes -distanciados por más de un lustro- se mostraron juntos en un acto público desde que el peronismo acordó el Frente de Todos con la fusión del Frente Renovador en el espacio mayoritario de Unidad Ciudadana. Previamente hubo una foto para ilustrar la reconciliación, de la que también participó la fórmula bonaerense, Axel Kicillof-Verónica Magario, además de la esposa de Massa, Malena Galmarini. Quien no estuvo en el acto fue el candidato a presidente del espacio, Alberto Fernández, quien casi a la misma hora encabezaba un acto en la Facultad de Medicina.

"Ahí lo veo a Sergio, nuestro primer candidato a diputado nacional por la provincia. Creo que deberían pensar en algún mecanismo, no podemos estar librados, en algún mecanismo para no comprometer a generaciones y generaciones. Algo hay que hacer con eso", dijo en referencia a promover una ley para regular la deuda.

Fue una promesa de volver a trabajar juntos. En 2013, Massa se impuso en las elecciones de medio término en la provincia de Buenos Aires tras salir del Frente para la Victoria con durísimas críticas a su exjefa.

Frente a Massa, Cristina también ensayó una suerte de autocrítica: "No es que acertamos en todo. También nos equivocamos. En definitiva si hay que pedir disculpas porque alguien se sintió ofendido las pedimos. En la defensa de los argentinos acertamos siempre".

Cristina fue la única oradora, en el formato que viene haciendo similar a una entrevista con el escritor Marcelo Figueras. El resto de los candidatos la aplaudió desde la primera fila. Allí, estaban Massa, Kicillof, Magario y varios intendentes y referentes del peronismo bonaerense.

"La provincia de Buenos Aires es la principal empleadora del país. Acá tenés todas las actividades. Si pudiera estar conducida por alguien que entendiera -no quiero criticar a la gobernadora-, que conociera de macroeconomía, si es conducida con conocimiento de economía, somos imparables en serio", dijo Cristina en uno de sus numerosos guiños a Kicillof.

Más tarde se refirió al presidente Mauricio Macri, que fue abucheado: "Cuando Macri llegó al gobierno y Vidal a la gobernación, los argentinos y los bonaerenses estábamos en tierra. Los trabajadores, en sus fábricas; los científicos, en el Invap, en el Conicet; los empresarios, en sus empresas; los chicos, en las escuelas recibiendo netbooks, viviendo su vida. Y de repente vino el tsunami de estas políticas sobre la vida de todos y de todas", fustigó.

También criticó a la gobernadora Vidal, abucheada por el auditorio. "Yo a esta altura ya prefiero no hacer comentarios sobre lo que dijo. Veo desorientación. El coacheo no está dando los resultados que siempre dio [...] Decir un día una cosa y otro día otra. Mentir, prometer. Crea mucha desazón, desesperanza. No me imagino cuatro años más de estas políticas; de fábricas cerradas, de comercios que cierran. Van a venir tiempos difíciles", dijo.

Mencionó la deuda del FMI, que deberá pagar el país el año próximo, y allí destacó a Alberto Fernández.Recordó la primera reestructuración de deuda durante el gobierno de Néstor Kirchner, e hizo un comentario incisivo sobre Guillermo Nielsen, uno de los asesores económicos de Fernández. Fue cuando dijo que él no quería una reducción tan brusca de la deuda con el FMI y que Kirchner se lo demandó.

Mucho más directo fue contra Martín Lousteau, a quien le atribuyó la responsabilidad exclusiva de la resolución 125 de retenciones móviles. Según su relato, ella, Kirchner y Alberto Fernández no estaban convencidos de la medida.

Y después, en un tono inusualmente elogioso hacia su compañero de fórmula, remarcó: "Alberto ahora lo explica muy bien con el tema de las Leliq: papelitos por los cuales se pagan tasas formidables. Alberto tuvo la centralidad de colocar en el corazón de este modelo de especulación donde ganan los bancos y pierden todos los demás".

El acto estuvo animado por la música de "Bombón asesino", de Las Palmeras; "Una calle nos separa", de Néstor en Bloque; y "No te creas tan importante", de Damas Gratis.

La cumbia es la música más difundida para animar los actos de campaña de los principales oponentes en estas elecciones: el miércoles último la candidata a gobernadora de Buenos Aires María Eugenia Vidal estrenó un nuevo hit con la música de "Me vas a extrañar", también de Damas Gratis.