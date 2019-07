Juan José Sebreli: "Hebe y Aníbal son el verdadero cristinismo"

Juan José Sebreli Fuente: LA NACION

El sociólogo e historiador Juan José Sebreli participó del programa conducido por Luis Novaresio y abordó diversos temas que oscilaron entre la historia y la coyuntura política actual. "El riesgo del resultado electoral es volver al autoritarismo", señaló el escritor, que definió a la exmandataria Cristina Kirchner como una líder populista. Y agregó: " Hebe de Bonafini y Aníbal Fernández son el verdadero cristinismo".

Sebreli definió a Mauricio Macri como un hombre de centro, "un liberal que oscila entre la izquierda y derecha" y destacó su gestión política, aunque no así la económica, a la que calificó de "muy difícil".

En ese sentido, el historiador aclaró: "Macri debería haber dicho cuando asumió que el país estaba quebrado y fundido y que se iba a tardar mucho". Asimismo, el escritor resaltó la importancia de incorporar un superministro de Economía para solucionar la inflación, "el principal problema del país".

Al ser consultado por la existencia de la grieta, Sebreli no solo lo afirmó, sino que respondió categórico: "No hay posibilidad de unión entre un sistema democrático y uno que no cree en la democracia". Para el reconocido escritor en estas elecciones se votará por la "democracia de Macri o el autoritarismo de Fernández". Y concluyó: "Aunque sería muy interesante una tercera posición, la avenida del medio fracasó".