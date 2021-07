Senado: el kirchnerismo respaldó la postulación del fiscal que denunció presiones a Gils Carbó

El kirchnerismo cerró filas en defensa del fiscal del fuero previsional Gabriel De Vedia y le dio luz verde en la Comisión de Acuerdos del Senado al pliego que lo nomina como vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo porteña.

De Vedia se convirtió en pieza clave de la causa que se le sigue a la exprocuradora general de la Nación Alejandra Gils Carbó, al denunciar que en una conversación que mantuvo en octubre de 2017 con Fabián Rodríguez Simón, el asesor del expresidente Mauricio Macri amenazó a la entonces jefa de los fiscales para que renunciara al cargo, algo que ocurrió pocos días después.

El pliego que postula a De Vedia fue tratado en una audiencia pública en la que se discutieron otros 15 nombramientos de jueces, camaristas, fiscales y defensores públicos que pasó a cuarto intermedio. Mañana, se tratarán en la Comisión de Acuerdos otra cifra similar de postulaciones, entre las que se destaca la de María Guadalupe Vázquez, propuesta para la Cámara Comercial porteña que entiende en la quiebra del Correo, otra causa de fuerte implicancia política.

La postulación de De Vedia fue objetada por las senadoras de Pro Guadalupe Tagiaferri (Capital) y Laura Rodríguez Machado (Córdoba), quienes cuestionaron la imparcialidad del fiscal para ocupar un cargo como juez de la Nación.

“Usted claramente acaba de decir que le quiso dar una mano [a Gils Carbó], y eso es ser absolutamente parcial en un hecho que tiene una importante connotación política. Por ese motivo, consideramos que usted es absolutamente parcial”, sentenció Rodríguez Machado , anticipando el rechazo de su bancada y del interbloque de Juntos por el Cambio al pliego.

En respuesta a una serie de preguntas de Tagliaferri, el fiscal De Vedia ratificó ante la Comisión de Acuerdos su denuncia sobre las supuestas presiones que habría formulado Rodríguez Simón en el encuentro que sostuvieron en la Casa Rosada el 26 de octubre de 2017.

Según explicó ante los senadores, De Vedia solicitó el encuentro con el asesor de Mauricio Macri preocupado ante lo que calificó como “una embestida mediática” contra la gestión de Gils Carbó y las políticas que la funcionaria venía desarrollando al frente de la Procuración General. “Esa persecución a ella le generaba tristeza y preocupación”, abundó.

Según De Vedia, en un momento del encuentro, del que no hubo testigos, Rodríguez Simón le contestó que si le traía la renuncia de Gils Carbó la persecución se acababa de inmediato. “‘La procuradora no va a renunciar’, le dije y me dice ‘entonces, meteremos presa a las hijas y a ella’”; remató el fiscal su relato.

La senadora Rodríguez Machado también cuestionó a De Vedia por la demora en haber hecho pública su conversación con Rodríguez Simón, tres años y medio después de ocurrido el encuentro. “Usted proviene de la Justicia y sabe perfectamente que ante un hecho ilícito es nuestro deber, de forma inmediata, presentarse ante la Justicia”, dijo la legisladora.

Al respecto, De Vedia explicó que consideró su deber contar lo sucedido cuando vio que Gils Carbó iba a ser llevada a juicio oral. “No lo denuncié porque no fui el destinatario de ninguna expresión del señor Rodríguez Simón. Era ella [por Gils Carbó] la que debía haberlo denunciado, porque era ella la que tenía que decir si lo veía como una presión”, agregó.

El interrogatorio opositor llevó a que el jefe de la bancada kirchnerista, José Mayans (Formosa), interviniera en defensa de De Vedia, equiparando las supuestas presiones a la exprocuradora con la persecución de la “mesa judicial macrista” a Cristina Kirchner.

“A la vicepresidenta también la persiguieron, amenazando también a su hija. La misma estrategia usaron contra Gils Carbó: atacar a su familia para perjudicarla”, afirmó Mayans, que cerró su intervención anticipando el apoyo de su bancada a la postulación de De Vedia. “Nuestro bloque va a acompañar las propuestas realizadas”, sentenció.