"Ese plan se está ejecutando y los tiempos se están adelantando ante la perspectiva de que una eventual crisis reduzca los márgenes de maniobra justamente porque el gobierno se va a debilitar mucho", analizó Berensztein Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 16 de mayo de 2020 • 09:51

Sergio Berensztein afirmó que el avance de la vicepresidenta Cristina Kirchner sobre la Justicia es una maniobra que se desarrolla "al margen del presidente" Alberto Fernández y que ella necesita "huir hacia adelante por miedo a que después no pueda resolver cuestiones judiciales".

El analista político conversó este viernes con Marcelo Longobardi por radio Mitre y sostuvo las dos hipótesis por las cuales la expresidenta aceleró su estrategia que se desarrolla "al margen del Presidente".

"El avance de Cristina sobre la Justicia es al margen del Presidente. Cristina tenía un plan, volver al poder para resolver sus cuestiones judiciales. Tengo dos hipótesis y no sé con cuál quedarme: esto es símbolo de debilidad o de fortaleza".

"Frente a la sensación de que el futuro próximo va a traer aparejada una crisis muy significativa, Cristina adelantó los tiempos , por miedo de que se debilite su administración y no pueda hacerlo. Es una reacción preventiva. Así como el dólar vuela porque no tiene techo, Cristina tiene que huir hacia adelante por miedo a que después no pueda resolver estas cuestiones judiciales", analizó el politólogo.

Cuando el conductor del programa Cada Mañana le preguntó si se trataba de "un error no forzado", Berensztein respondió: "Lo de la Justicia no es un error, es una planificación" .

"Es uno de los elementos que explican por qué Cristina convocó a alguien moderado para liderar la fórmula presidencial sabiendo que ella iba a tener enormes dificultades para ganar la elección", reconoció.

"Ese plan se está ejecutando y los tiempos se están adelantando ante la perspectiva de que una eventual crisis reduzca las chances y los márgenes de maniobra justamente porque el gobierno se va a debilitar mucho", consideró Berensztein.

Y agregó: "Es un plan que ella está ejecutando como parte del acuerdo original entre ellos: 'Vos ganá, ocupate de la deuda, mantené esto unido y yo avanzo en mis cuestiones' , como la cuestión judicial y algunas otras apuestas a mediano y largo plazo, sobre todo tratando de que los jóvenes de La Cámpora maduren y vayan tomando experiencia en áreas claves del Estado, como PAMI y ANSES, y que también la aventura Kicillof tenga un final más o menos lógico".

"Esa apuesta de Cristina es tal vez 'yo no, pero los míos van a llegar al poder' en el '23 o el '27, y eso requiere tiempo de maduración con una administración de Alberto Fernández que dejaría crecer esa facciones que le son leales; con lo cual, no sé si es una confrontación con Fernández o son planes paralelos, donde el Presidente en todo caso lo que hace es administrar una transición hacia algo que Cristina ve como más genuino respecto a sus ideas", cerró.