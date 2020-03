El ministro de Seguridad bonaerense afirmó que la sanción económica desalienta la violación de la cuarentena por coronavirus Fuente: Archivo

"Hasta el 31 de marzo no se mueve nadie" , dijo Sergio Berni cuando Marcelo Longobardi le preguntó sobre el retorno de algunos turistas que viajaron por el fin de semana extra largo del Día de la Memoria. "Los que no entiendan por la razón, van a entender por el bolsillo" , dijo el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires sobre la violación de la cuarentena total y obligatoria que fue decretada por el Gobierno Nacional para contener la pandemia de coronavirus Covid-19 .

El conductor de Cada Mañana ( Radio Mitre ) entrevistó a Berni sobre el acatamiento de la orden de Alberto Fernández de "aislamiento social, preventivo y obligatorio" y ante la consulta sobre el regreso del fin de semana largo , el titular de Seguridad bonaerense descartó que haya habido una afluencia masiva hacía la Costa Atlántica ya que "gran parte de la población está haciendo la cuarentena como ordena el decreto".

El médico militar explicó que "anoche recorrimos hasta las 5 de la mañana la ciudad y el Conurbano profundo y están muy comprometidos con esta medida".

Longobardi le consultó "si se podía establecer alguna tasa de caída de movilidad de los argentinos o de la gente en la zona metropolitana". Berni dijo: "De la reunión que salió ayer, todo está por debajo del 97% de lo normal . Igualmente, todos los días hay que ir ajustando y regulando diferentes medidas para que ese 2% o 3% que quedan todavía movilizándose, ir acortándolo cada vez más. De eso depende el daño colateral que podemos tener por el virus. Hay que ir tomando medidas cada minuto porque esto fue sin previo aviso".

El ministro aseguró, en tono optimista, que "se está en el camino correcto y creo que la gente está tomando mucha conciencia". Y agregó que en aquellos lugares "donde prácticamente es imposible quedarse con una familia en una casilla de cuatro por cuatro, la gente responsablemente cumple con esta cuarentena".

Berni sostuvo: "El gobernador [Axel Kicillof] ayer ya ha dado la orden para que se trabaje con un decreto para que, además de que intervenga la Justicia Federal, intervenga la Justicia Contravencional y tenga una carga económica el no cumplimiento de la cuarentena".

En ese sentido citó una frase de Juan Perón: "La víscera más sensible del hombre es el bolsillo" y agregó que "aquellos que no entienden por la razón, van a entender por el bolsillo".

Berni continuó en sentido esperanzador y dijo que "todo se está encaminando más rápido de lo que pensábamos" porque "la gente empezó a tomar conciencia" al ver "las imágenes de lo que está pasando en Italia y en España y entienden que esto no es broma" .

Retorno prohibido

Berni recurrió a una metáfora para explicar cómo actúan los gobiernos ante la pandemia de coronavirus Covid-19: "En la partida de ajedrez nosotros tenemos las negras. El virus mueve primero y nosotros, después. Porque no sabemos dónde está, porque no sabemos qué hace, porque no sabemos cómo reacciona".

Longobardi le preguntó sobre la intención de algunos turistas que viajaron para aprovechar el fin de semana largo por el feriado del Día de la Memoria y la respuesta del titular de Seguridad bonaerense fue contundente: "Hasta el 31 de marzo no se mueve nadie, si usted se fue a la costa a pasar su cuarentena porque tiene su casa y ahí lo puede hacer de manera responsable, hasta el 31 de ahí no se puede ir".

"Y si la gente quiere volver igual, ¿qué hacemos?" , le preguntó el conductor de Cada Mañana . "Bueno, va a terminar con la sanción económica, va a terminar con la causa judicial y estamos gestionando con la Justicia para aquellos que no cumplan la cuarentena deliberada, no solo hagan arresto domiciliario, sino que podamos abrir diferentes dependencias que tenemos para que se queden los 14 días no en su casa, sino de manera efectiva de su prisión".

En el cierre de la entrevista, Berni descartó la posibilidad de instalar bloqueos en las rutas porque "en muchos lugares es contraproducente" porque afecta a "aquel que tiene la necesidad imperiosa de transitar".