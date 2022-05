Sergio Berni y una coincidencia con Milei: “Que haya Ministerio de Género y no de Energía me parece absurdo”

El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, dejó una controvertida apreciación y puso en cuestión el funcionamiento del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Días después que el diputado Javier Milei criticara esa área, el funcionario consideró “absurdo” que esté presente en el gabinete presidencial y no, por caso, el de Energía.

“ Me parece que, en un país como la Argentina, que haya un Ministerio de Género (sic) y no uno de Energía, es absurdo ”, sostuvo este viernes el funcionario de Axel Kicillof en el programa Casi Patriotas de LN+.

El ministro provincial aclaró que no discute si debería haber o no un Ministerio de las Mujeres, e incluso afirmó que no considera que esté “mal”. Sin embargo, dijo que “uno tiene apuntalar las direcciones que hay para fortalecer al país” y agregó que la cuestión “no pasa por cuánto gasta un Ministerio de Género (sic)”.

Berni se refirió de esta forma a la discusión por el tamaño del Estado en la actualidad. “El problema no es el Estado, sino quien lo administra, y hoy está mal administrado”, subrayó. Y agregó: “Es como un auto, si usted lo sabe manejar, se convierte en una herramienta eficiente”.

“El problema es cuando el Estado se torna ineficiente, no cumple con lo que tiene que cumplir, cuando atenta contra el bienestar, cuando no tiene otra iniciativa que seguir cargando a los contribuyentes de impuestos, cuando asfixia a las pymes”, sostuvo el funcionario.

Milei afirmó que cerraría el Ministerio de la Mujer en la Feria del Libro. LA NACION/Alejandro Guyot

Las declaraciones de Berni sobre el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad se vinculan a las que formuló días atrás el diputado de la La Libertad Avanza, Javier Milei. El economista libertario sostuvo que, en caso, de llegar a la Presidencia, cerraría la cartera que hoy conduce Elisabeth Gómez Alcorta.

“Ya saben que, si gano, le doy pista al Ministerio de la Mujer”, había afirmado el sábado pasado en la Feria del Libro. “No voy a estar pidiendo perdón por tener pene; no tengo por qué sentir vergüenza de ser un hombre blanco, rubio y de ojos celestes”, agregó entonces.

La ministra Gómez Alcorta rechazó poco después las declaraciones y las asoció al marketing político. “Me parece muy ridículo cerrar un ministerio por tener pene”, respondió la funcionaria nacional.

“No votaría a Alberto ni a Cristina”

Como lo afirmó en otras oportunidades, Berni ratificó que se fue del kirchnerismo y lanzó fuertes críticas a la conformación del Frente de Todos. “El día de la presentación del gabinete de Alberto Fernández me di cuenta que el Big Bang era inevitable. Era una cuestión de tiempo”, analizó.

El ministro de Seguridad provincial recordó que militó durante 34 años en el kirchnerismo, a raíz de su trabajo en Santa Cruz, “con mucho compromiso y mucha lealtad”. No obstante, sostuvo que la coalición oficialista que triunfó en 2019 fue “un menjunje electoral” y expresó que “el kirchnerismo perdió su identidad”.

Berni se desempeño como secretario de Seguridad en la presidencia de Cristina Kirchner Archivo

Berni apuntó contra Alberto Fernández. Sostuvo que, después de firmar un convenio con Bolivia para la compra de gas, el mandatario “no supo responder” las preguntas de los periodistas. “Tenía que saber dos cosas: cuánto había pagado el gas y qué volumen iba a comprar, y no lo sabía. Me parece que es un Presidente que está en otra cosa y tenemos que ayudarlo a que encuentre el rumbo”.

De cara al 2023, Berni sostuvo que el Gobierno ha perdido “credibilidad y competitividad” pero aún así, consignó que tiene las herramientas para recuperar la “potencialidad electoral”. “Pero con una propuesta distinta y no con un ‘ganemos las elecciones y después vemos qué hacemos’”, acotó

No obstante, Berni fue categórico con su opción electoral el próximo año. Respondió que no votaría ni a Alberto Fernández ni a Cristina Kirchner. “Lo dije desde el primer día”, insistió cuando fue consultado. Pero lo diferenció del escenario provincial. “A [Axel] Kicillof si lo votaría. Con las dos manos”.