"Estamos obligados a rendir cuentas y a renovar nuestro compromiso con la sociedad cada tanto", dijo el líder del Frente Renovador sobre los tres poderes del Estado Crédito: Prensa HCDN

9 de febrero de 2021 • 11:10

La disconformidad de los socios del Frente de Todos por la actuación del Poder Judicial se evidencia ante cada manifestación pública al respecto y hoy fue el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, quien insistió en una consideración: que es el poder que menos se aggiornó y que sus miembros deberían estar más atentos a dar cuenta de sus decisiones ante la población.

"El Poder Judicial en su conjunto es el que menos se ha actualizado y el que menos rinde cuentas frente a la gente. Olvidémonos de los diez o 20 jueces que conocemos por resonancia, todos los días tenemos una noticia de un juez que libera a un delincuente, de un fiscal que no hace su trabajo, de una adopción que demora cinco o diez años", ejemplificó.

El líder del Frente Renovador puntualizó en que los tres poderes del Estado -Ejecutivo, Legislativo y Judicial- deben rendir cuentas porque son "servidores públicos". En esa línea, expresó: "Estamos obligados a rendir cuentas y a renovar nuestro compromiso con la sociedad cada tanto".

A pesar de ello, indicó que dentro de la coalición gobernante no discutieron la posibilidad de iniciarle juicio político a alguno de los ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pese a la intención que dio a conocer el año pasado parte del kirchnerismo para someter a Carlos Rosenktrantz a ese proceso. "No me parece que sea un tema para discutirlo livianamente porque es uno de los poderes del Estado, es para sentarse a una mesa y charlarlo seriamente", dijo.

Ante la falta de acuerdo para que avance en el Congreso la reforma judicial impulsada por el Ejecutivo, Massa consideró importante que surjan propuestas de modificación por parte de los sectores no oficialistas. "Aspiramos a que cada uno de los bloques opositores haga su aporte. En lugar de decir 'no, esto no, no hagamos nada', es 'esto no, hagamos esto'. Esperamos la propuesta", comentó, al mismo tiempo que pidió a los legisladores ser "propositivos y positivos", ya que hay que darle "certezas a la gente".

