SANTIAGO DEL ESTERO.- El Presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, afirmó que desde la oposición "se dice cualquier cosa con tal de salir en los diarios", en referencia a distintas declaraciones por la polémica generada tras los dichos del mandatario ruso, Vladimir Putin, que aseguró ayer que la vacuna aun "no es aconsejable para mayores de 60 años".

Massa se refirió a este asunto y reconoció: "Yo no sé de temas sanitarios, no entiendo, por eso escucho y confío en los que saben, cualquiera sea el nombre que tenga la vacuna". En tanto, agregó: "Veo a muchos de la oposición en una actitud que no suma, con un tema sensible, que por tener espacio en los medios o salir en el diario dicen cualquier cosa sin ser especialistas en el tema".

En su paso por Santiago del Estero, Massa dijo que "el 2021 será el año de la recuperación económica". "Tenemos mucha fe en la vacuna, ya que eso, además de salud, es reactivación de la economía, porque en los cementerios no hay movimiento económico, se necesita que la gente tenga salud", aseguró.

"El 2021 es el año de la esperanza, de la reactivación, de la recuperación y eso irá de la mano de la vacuna", indicó, al tiempo que cuestionó a la oposición "por no haber hecho una autocrítica de lo que han dejado" luego de cuatro años. "Asumimos con el país en el default, sin crédito y encima con una pandemia, en lo que yo diría fueron los peores 100 años para gobernar no solo aquí, sino en el mundo", sostuvo.

Massa pasó por Santiago del Estero junto a Mario Meoni, Ministro de Transporte, para firmar convenios por obras que benefician a distintas ciudades del interior como Loreto, Monte Quemado y La Banda, esta última gobernada por el alcalde y delfín político suyo, Pablo Mirolo. Estuvo acompañado del gobernador Gerardo Zamora, quien calificó al exintendente de Tigre como "un compañero y amigo".

