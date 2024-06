Servini cuestionó el operativo de seguridad durante los incidentes frente al Congreso

Escuchar

La jueza federal María Servini se refirió hoy a las cinco personas que todavía están detenidas en el marco de la causa tras los desmanes frente al Congreso por la Ley Bases y cuestionó el accionar de las fuerzas de seguridad durante el operativo conjunto encabezado por la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich. “Me parece que no están organizadas”, sentenció la magistrada.

“La ministra hizo un comando común dependiente del comando de seguridad. No sé cómo trabajan, no sé como están organizados. De todas las causas y todas denuncias que he recibido, me parece que no están organizadas”, aclaró Servini, en diálogo con El Destape Radio.

“O si están organizadas están tirando cada uno por su lado, los expedientes vinieron cada uno por su lado muy mal instruidos, faltaba mucho”, aclaró la jueza federal en relación a los sumarios entregados por las distintas fuerzas de seguridad que participaron del operativo que se llevó adelante en las inmediaciones del Congreso tras los desmanes registrados en medio del tratamiento de la Ley Bases en el Senado.

“Los sumarios venían muy incompletos”, señaló Servini. “No es deliberado, pero creo que tienen falta de entrenamiento y de conocimiento. Yo he trabajado con fuerzas así en otras casos, no estoy hablando en las manifestaciones, y sé que no se ponen de acuerdo, se esconden las cosas. A mí me ha pasado”, apuntó la jueza federal.

Durante la sesión del Senado que trata los proyectos de Ley de Bases y Paquete Fiscal en las inmediaciones se sucedieron hechos violentos entre las fuerzas de seguridad y gente que no tenía que ver con los movimientos que se manifestaban. Muchos militantes trataron parar a los que arrojaban piedras y quienes fueron la excusa para las fuerzas que reprimieron a todos. Hernan Zenteno - La Nacion

A lo largo de la entrevista, Servini insistió en que la causa aún se encuentra bajo investigación y que todavía restan analizar muchas pruebas. “No nos alcanzaba el tiempo para ver la cantidad de videos que hay. Todo el mundo saca un video y ustedes cree que ya lo vio y después le aparece un video completamente distinto. Entonces hay que mirar todo”, planteó.

Este martes, la jueza federal María Servini ordenó liberar a once detenidos, que se suman a los 17 que excarceló el viernes anterior. Tras la decisión, solo quedan cinco detenidos en el marco de la causa, pero el fiscal federal Carlos Stornelli le pidió a principios de esta semana a la Cámara Federal que 14 regresen a prisión.

Stornelli los acusó de atentar contra la democracia y consideró que deben seguir el proceso tras las rejas porque, de lo contrario, podrían fugarse o entorpecer la investigación. Las tres personas puestas en libertad que quedaron fuera del pedido del fiscal son vendedores ambulantes.

En el caso de las cinco personas que permanecen detenidas, Servini si bien se hizo un “estudio muy rápido” porque “el tiempo no daba”, se pudo constatar una correlación entre la documentación presentada y el testimonio policial.

En tanto, la magistrada también anticipó que evaluará, en el marco de la investigación, la responsabilidad de las fuerzas de seguridad que participaron en el operativo en el Congreso. “Ya se pidió el nombre de todas las personas que estuvieron en la fuerza tratando de parar esta manifestación y después tenemos que ver el papel que ocupaba cada uno en ese lugar”, concluyó al respecto.

LA NACION