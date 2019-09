"Si vos querés": los secretos del flashmob que ilusiona a Lammens

Un colectivo de artistas y militantes kirchneristas organizan intervenciones sorpresivas en la ciudad; ritmo de cumbia contra las figuras oficialistas

La irrupción es sorpresiva. Decenas de personas aparecen en una esquina de la ciudad bailando al ritmo pegadizo de la cumbia: "Macri ya fue, Vidal ya fue, si vos querés, Larreta también". Esa es la consigna que canta Sudor Marika, la banda autora del tema que tomó un colectivo de artistas, músicos, militantes, comunicadores y grupos feministas para organizar esta acción, que ya se repitió dos viernes consecutivos de manera simultánea en 15 comunas de la ciudad.

Estas acciones no son reivindicadas como propias por el comando de campaña del Frente de Todos. Los organizadores se agrupan a través de las redes sociales bajo la consigna #SiVosQuerés y prefieren permanecer anónimos. Pero uno de ellos dijo a LA NACION que su acción es "contra el modelo de ciudad de Mauricio Macri" y que no piden el voto para Matías Lammens, candidato local del Frente de Todos. No obstante, muchos de ellos son militantes kirchneristas.

En el Frente de Todos admiten que estas irrupciones callejeras oxigenaron la campaña e insuflaron un entusiasmo que hace pensar a la militancia del PJ porteño y La Cámpora que el triunfo es posible.

Estas apariciones súbitas tienen un nombre: flashmob. Se trata de una acción relámpago que reúne una multitud en público por un breve instante para hacer una acción y luego dispersarse. La convocatoria es por WhatsApp, sorpresiva, y luego esas imágenes se reproducen y viralizan por redes sociales. Tras un arranque anárquico, los grupos se organizaron mediante la web medium.com/sivosqueres.

Uno de los organizadores explicó que la idea es "dialogar con los indecisos" en esta campaña y que sus acciones empezaron el 7 de agosto, antes de las PASO, proyectando en letras gigantes en las paredes de edificios sus consignas: "Macri ya fue" o "Si vos querés".

Luego, el 30 de agosto, a las 19.30, se reunieron en la peatonal de la avenida Corrientes y estrenaron la cumbia de Sudor Marika. Días antes, unos 100 integrantes del colectivo, reunidos en secreto, habían ensayado la coreografía y se habían aprendido la letra. Y ese viernes arrancaron en Corrientes.

La banda Sudor Marika viene acompañando a La Cámpora en varias acciones y realiza recitales en actos y reuniones. Por ejemplo, en la villa 31. Su compromiso es la sensibilización en cuestiones de género. Y en esta letra para la ocasión habla del "aumento del bondi", del ajuste, de los precios, de que "a la abuela le faltan medicamentos" o de que no se puede "pagar el alquiler".

El paso siguiente fue viralizar el video del baile, filmado con varios celulares, un dron y editado con bailarines espontáneos y otros lookeados con camisetas de la Argentina. Así llegaron al viernes 6 del mes actual, cuando reprodujeron la acción en las 15 comunas de la ciudad, incluida las nuevas escalinatas del Paseo del Bajo en Puerto Madero.

Las 200 personas originales del grupo #SiVosQuerés terminaron armando una red de WhatsApp que reúne a unas 6000 personas, por donde circulan las consignas, archivos de imágenes, música y hasta un video tutorial de cómo bailar la coreografía. Llaman a armar grupos en WhatsApp de "movilizadorxs", que reúna cada uno a 10 personas, para viralizar las consignas y los encuentros.

"Es hacer campaña con otra lógica, sin recursos", dice uno de los organizadores. Agrega que en la primera acción de proyección en los edificios no gastaron nada; en la segunda, gastaron $6000, que recaudaron entre la gente, y en la tercera, $53.100, por el alquiler de 15 equipos de audio.

Ya no pueden controlar la movida, que se extendió fuera de los límites de la ciudad: ya hubo otros flashmob similares en Mendoza y Morón y se están organizando en otros municipios bonaerenses.

En el instructivo, los organizadores recomiendan ensayar, no acudir con banderas ni remeras partidarias y, sobre todo, no cantar consignas como "Macri gato", "Vamos a volver" o "Adonde vayan los iremos a buscar". Sugieren que "quienes arman el baile parezcan transeúntes ocasionales, que al escuchar la música se integran a la coreo" y que, "al terminar, por muy manija que estemos, cumplamos con dispersarnos para evitar recaer en un tipo de expresión política tradicional". Por supuesto, el último consejo es compartir el evento por redes y WhatsApp.

Ellos dicen: "# SiVosQuerés no llama a votar por ningún candidato porque quiere lograr la máxima eficacia posible en su objetivo: evitar que el macrismo siga gobernando". Por ahora, la fuerza que capitalizó la movida es la de Lammens. Por algo la letra de Sudor Marika proclama: "La alegría es del pueblo y va a volver, por eso en octubre ya sabés qué vas a hacer". La próxima irrupción será sorpresiva.

