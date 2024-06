Sigue la intriga sobre cómo será el desembarco de Federico Sturzenegger y la convivencia del equipo económico

Escuchar

El arribo de Federico Sturzenegger al gabinete de Javier Milei empieza a parecerse a un aterrizaje forzoso. El Presidente tenía previsto reunirse hoy con su “economista coloso” para definir el rango, las funciones y las atribuciones de la “cartera de la desregulación” que quiere crearle al “padre” del megadecreto 70/2023. Así lo confirmaron durante la mañana fuentes oficiales de la Casa Rosada, que precisaron que hoy se esperaba un cónclave tripartito entre el jefe de Estado, el economista y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. Sin embargo, con el correr de las horas, las agendas empezaron a completarse con otros compromisos y el encuentro se postergó, en medio de un fuerte hermetismo oficial.

Así, a más de tres semanas de la renuncia de Nicolás Posse -y aunque abundan los trascendidos- todavía no está confirmada la redistribución de las áreas que el exjefe de Gabinete tenía a su cargo ni cuáles serán los “bordes” de la cartera que tendrá Sturzenegger. Ni siquiera está confirmado el cargo, aunque en las últimas horas trascendió que tendrá rango de ministro. El Gobierno debe oficializar cuáles de las dependencias que controlaba Posse retendrá Francos, cuáles pasarán a la órbita del ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, y cuáles manejará Sturzenegger.

El suspenso obedece a que Sturzenegger –sin dudas un peso pesado en el sistema de economistas que orbitan en torno de Milei- pretendía una cartera voluptuosa que absorbiera múltiples áreas para controlar la botonera de la reforma del Estado y la desregulación de la economía. Un hombre fuerte del Gobierno lo describió así: “Quería media Jefatura de Gabinete y medio Ministerio de Economía”. El principal interés del “coloso” estaba puesto en las empresas públicas y en infraestructura.

Ahora, Milei debe seducir a Sturzenegger con una cartera atractiva y poderosa que a su vez no genere sombras en “Toto” Caputo. “Economía no se va a tocar” , aseguran muy cerca del Presidente. El jefe de Estado debería resolver este asunto doméstico pronto, ya que hacia el final de esta semana volverá a viajar a España.

La indefinición está sumando un ruido inesperado en el equipo económico. Porque al factor Sturzenegger comenzaron a sumarse comentarios sobre una presunta “línea de llegada” para Caputo. Primero fue el economista Fausto Spotorno, uno de los asesores informales del Presidente, que el domingo lanzó en Radio con Vos: “El programa económico de Caputo es de transición, despuésuna vendrá uno más mileísta”. Spotorno abundó en la necesidad de apuntalar el “crecimiento económico”, que no se registra desde hace más de una década.

Más allá de los continuos elogios de Milei, que lo considera “el mejor ministro de la historia” y un “héroe nacional”, t ambién dentro del Gobierno hay quienes deslizan que la permanencia de Caputo en el gabinete durará solo hasta la salida del cepo. “Tiene que terminar el laburo que vino a hacer e irse por la puerta grande”, señalaron en las últimas horas muy cerca de los hermanos Milei.

Las voces oficiales no son unívocas. Hay otros colaboradores muy estrechos del Presidente que enfatizan que no hay ninguna “fecha de vencimiento” para el trabajo de Caputo, porque está cumpliendo con el superávit y la baja de la inflación. El ministro de Economía fue, precisamente, uno de los protagonistas de la reunión de gabinete de hoy, encabezada por Milei. Allí dio detalles sobre un eventual acuerdo con el FMI y repasó las alternativas de la renovación del swap con China por cerca de US$ 5000 millones.

“Toto siente cada vez más muestras de apoyo de Milei y está trabajando muy fuerte con el superávit y con la baja de la inflación. No es para nada cierto que se esté por ir”, sentenciaron cerca de Caputo.

Distribución de áreas

La Jefatura de Gabinete que Francos heredó de Posse hoy tiene ocho secretarías y 18 subsecretarías con múltiples atribuciones. El nuevo ministro coordinador retendrá solo un puñado de esas áreas, porque tendrá un perfil político hacia adentro y hacia afuera del Gobierno, diametralmente opuesto al de su antecesor.

Francos conservará a José Rolandi como vicejefe de Gabinete Ejecutivo (con distintas atribuciones vinculadas a la gestión) y a Lisandro Catalán como vicejefe de Gabinete de Interior (con las funciones del exministerio del mismo nombre). Además, nombró a José Luis Vila como secretario de Estrategia Nacional (a cargo de la supervisión de la seguridad, la inteligencia y la defensa nacional) y no se descarta que sume a la dirigente de Pro, Paula Bertol, en una función política, todavía a definir.

Si bien no hay confirmaciones oficiales, la Casa Rosada haría un movimiento estratégico al mudar a la nueva “Unidad Ejecutora de las empresas públicas” (que hasta ahora estaba en la Jefatura de Gabinete) al Ministerio de Economía. Así, quedaría obturada la posibilidad de que las sociedades estatales pasen a ser controladas por Sturzenegger. “Toto” –que ya tiene un megaministerio- heredaría también la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología (en la que asumió Darío Genua) que controla las telecomunicaciones. La idea es que Caputo siga controlando todas las “cajas” para mantener a raya el déficit fiscal.

Sturzenegger -que ya tiene oficina propia en el segundo piso de la Casa Rosada- tendría a su cargo una cartera vinculada a la reforma del Estado y la desregulación de la economía. Absorbería, así, la actual secretaría de Transformación del Estado y la Función Pública y la secretaría de Simplificación del Estado que hasta ahora estaban en la órbita de la Jefatura.

“Yo hago la desregulación, los temas de la macro son para el ministro (Luis Caputo)”, dijo Sturzenegger días atrás, en su presentación en la conferencia organizada por el Instituto Cato en el Hotel Hilton, y con la intención de no generar conflictos por anticipado.

Sturzenegger viene trabajando en su elefantiásico manual desregulatorio desde 2021. Pero originalmente su plan no tenía como destinatario a Milei, sino a Patricia Bullrich. De hecho, el economista terminó su plan en el invierno de 2023, cuando la actual ministra de Seguridad parecía tener muy buenas chances de llegar a la Casa Rosada. Había trabajado durante meses con decenas de abogados pro bono y, para coronar el proceso, se filmó con dos pilas altísimas de papeles que incluían cientos de leyes a derogar y a modificar.

Cuando en octubre Bullrich se quedó fuera de juego en las elecciones generales, Milei convocó a Sturzenegger a una reunión en el Hotel Libertador. Los dos economistas liberales conversaron durante más de cinco horas. Sturzenegger exhibió su idea y Milei compró el paquete sin dudarlo.

El mentado DNU 70/2023 tuvo influencia directa de Sturzenegger, mientras que otra porción de sus reformas quedó plasmada en el proyecto de ley “Bases y Puntos de Partida para la Argentina”. Según Milei y Sturzenegger, eso fue solo el comienzo. El Presidente dice que tiene previsto enviar otras “4000 reformas” al Congreso.