CÓRDOBA.- En medio de la campaña electoral y mientras el ministro de Economía y candidato presidencial Sergio Massa busca reforzar el apoyo de los gobernadores peronistas, su “invitación” a provincias y municipios a sumarse al pago del bono de $60.000 en dos cuotas para los estatales generó una polémica. Ya son 14 los distritos que no adhieren (incluída CABA) porque ya cerraron paritarias o porque están negociando. La cuestión de fondo es la presión de ese pago en los presupuestos: $115.898 millones costaría aproximadamente para el global de los distritos, sin Chubut y La Rioja que no tienen datos actualizados de planta de permanente y transitoria.

En las provincias y municipios los sueldos netos debajo de los $400.000 son la mayoría (en la Nación son alrededor de 389.000) y el peso presupuestario de otorgar un refuerzo es significativo, ya que la partida de personal representa en promedio 60% del gasto.

Con los datos de los presupuestos 2023 o 2022, según la disponibilidad y detalle, la consultora Politikon Chaco, dirigida por Alejandro Pegoraro, da cuenta que 21 provincias (incluye CABA) emplean a 1.931.643 personas.

Ayer el presidente Alberto Fernández cuestionó a los gobernadores que no lo pagarán, después de criticar a los empresarios. “Esta reflexión también se las pido a los gobernadores. Hubo algunos que no se quejaron de distribuir mejores ingresos entre los que laburan. Me llama la atención que Catamarca y La Rioja puedan y la ciudad más opulenta de la Argentina -en referencia a la ciudad de Buenos Aires- tenga dificultades para hacer eso. Esto, para que nadie lo confunda, no es el plan platita. Es el plan justicia. Que los que más tienen, más repartan. Eso es. No es otra cosa”, dijo el Presidente, que levantó así el perfil y reapareció después de semanas de silencio y corrido de la agenda.

En términos absolutos, por supuesto que Buenos Aires encabeza el ranking con $31.687 millones para un plantel de 528.117 personas, según datos del presupuesto en ejecución. El monto equivale, por ejemplo, a casi el 80% de lo que recibió el gobierno de Axel Kicillof en julio de giros nacionales por fuera de la coparticipación.

Gerardo Zamora pagará directamente $400.000 de refuerzo a los estatales santiagueños.

Le sigue CABA con $10.111 millones para 168.520 empleados; el tercer puesto es para Santa Fe con $8.184 millones para 136.406 agentes y el cuarto para Córdoba, con $7.742 millones. Ninguno de los tres distritos pagará el bono.

Entre $5.596 millones y $4.489 millones quedan Tucumán, Entre Ríos, Mendoza (que sí pagará), Chaco y Neuquén. Tierra del Fuego es la que menos recursos en términos absolutos necesitaría para dar el refuerzo, $833 millones para 13.897 empleados.

De los gobernadores que decidieron plegarse a la medida anunciada por Massa, siempre según los números existentes, el mendocino Rodolfo Suarez necesitará $4.937 millones para otorgar el bono a 82.285 agentes (presupuesto 2023); el santiagueño Gerardo Zamora hubiera necesitado $3.531 millones para los 58.858 integrantes del plantel, pero él levantó la apuesta y dará $400.000 en cuatro pagos: equivaldrán a $23.543 millones, diez meses de transferencias no automáticas como las que recibió en julio de la Nación ($ 2.576 millones).

De las otras dos provincias, que pagarán el cálculo es sobre la base del 2021 (último dato disponible). El chubutense Mariano Arcioni para 45.690 empleados deberá destinar $2.741 millones (3,5 veces el dinero que le transfirió la Nación por fuera de la coparticipación el mes pasado). Ese monto no incluye los $35.000 que dará a los jubilados. El riojano Ricardo Quintela, con 43.647 agentes, necesita de $2.618 millones (35% del giro nacional por fuera de la coparticipación de julio).

Cada 1000 habitantes

Según el último informe de Responsabilidad Fiscal que publica Nación en base a la ejecución presupuestaria del segundo trimestre acumulado 2022, con 148,6 cargos ocupados cada 1.000 habitantes, Tierra del Fuego es la jurisdicción que registra el primer lugar en la lista. Le siguen La Rioja con 126,9; Santa Cruz con 111,7 y Neuquén con 110,6.

En la punta de los distritos con menos cargos cada 1000 habitantes, están Córdoba con 32,6; Buenos Aires con 38,4 y Santa Fe con 44,5. De los otros distritos grandes, CABA cuenta con 71,3 y Mendoza con 48,6.