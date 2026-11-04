Sin acuerdo cerrado con los gobernadores, los giros discrecionales de la Casa Rosada a las provincias volvieron a caer en octubre

CÓRDOBA.- El ajuste fiscal de la administración libertaria sigue teniendo entre sus principales ingredientes los giros discrecionales a las provincias. El mes pasado volvieron a desplomarse y registraron una caída real interanual del 70,2%. El monto fue 45% inferior al distribuido en septiembre. La dinámica continúa en un momento decisivo de las negociaciones entre la Casa Rosada y los gobernadores por la reforma electoral y el presupuesto 2027.

Según datos de Politikon Chaco sobre números oficiales, entre enero y octubre, la Nación transfirió por esta vía $1,05 billones, 61,1% menos en términos reales que en igual período de 2025. Es el peor registro para ese período desde, al menos, 2005. La comparación con 2023 marca una baja del 86,7% en términos reales en el conjunto de las jurisdicciones.

En el caso de la coparticipación y leyes especiales, en octubre hubo una mejora real interanual del 0,5%. La coparticipación propiamente dicha creció 0,8%, impulsada fundamentalmente por el desempeño de Ganancias; en cambio el IVA volvió a mostrar números negativos, con una caída interanual real del 7,6%, arrastrado por la merma del consumo masivo.

El el rubro de la coparticipación, la recuperación mensual no alcanzó para revertir el balance del año, cuando acumula una baja real del 0,5%.

La distribución de los giros discrecionales también exhibió fuertes diferencias entre distritos. Buenos Aires encabezó el reparto de octubre, con $21.923 millones, equivalente al 24,6% del total. Le siguieron Neuquén; Santa Fe; La Pampa, y Córdoba. Entre esas seis jurisdicciones concentraron 68% de los fondos distribuidos.

Solo tres provincias registraron aumentos reales respecto de octubre de 2025: La Pampa (782,5%), San Luis (283,3%) y Catamarca (23,9%). En el extremo opuesto, CABA sufrió una caída del 98,9%, Formosa del 98,3% y Tucumán del 93,9%. Córdoba registró una contracción del 51,9%.

En lo que hace a Aportes del Tesoro Nacional (ATN), el mes pasado no hubo distribución, aunque el fondo recaudó $115.102 millones. Hubo, sin embargo, cuatro asignaciones devengadas el último día del mes que todavía no figuraban como pagadas: Corrientes, $3.500 millones; Chaco, $4.000 millones; Entre Ríos y Misiones, $3.000 millones cada una. Esos recursos debían contabilizarse durante noviembre.

En el acumulado del año, los ATN distribuidos sumaron $184.000 millones, 6% más en términos reales que en igual período de 2025. En ese lapso se distribuyó el 18% del total del fondo, quedan sin asignar $840.482 millones. La administración de esos recursos continúa siendo, por lo tanto, una herramienta de negociación en manos del Ejecutivo.

En el Congreso el oficialismo busca avanzar con el presupuesto, la reforma política y los cambios electorales, en particular la eliminación de las PASO. El jefe de Gabinete, Diego Santilli lleva adelante los contactos, pero los tiempos ya están superando los que esperaban en la Rosada.

La estimación era haber empezado a discutir ya la reforma electoral. La visita del papa León XIV también implica un freno en la actividad legislativa, con lo que será a mediados de este mes cuando se retome la actividad.