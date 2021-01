Sin cambios de gabinete en el "cortísimo plazo", pese a los errores

Cafiero y Fernández Fuente: LA NACION - Crédito: Santiago Filipuzzi

Los ruidos internos no cesan. Aunque por ahora, según confirma el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, no habrá cambios en el elenco de los principales colaboradores del presidente Alberto Fernández. Sin importar los méritos que hayan hecho algunos funcionarios, no es el momento para la renovación, anticipa el ministro coordinador.

"¿Por qué carga el Presidente el costo de los errores de algunos funcionarios, como Felipe Solá o Victoria Donda?", preguntó LA NACION a Cafiero, que se toma seis segundos antes de responder. "Los colaboradores o funcionarios los elige el Presidente. Él es quien define su elenco de colaboradores. Desde el 10 de diciembre del año pasado él fue corrigiendo y viendo las cosas que no funcionaban y había que modificarlas. Esas cosas se fueron haciendo. Áreas que no tenían el ritmo que él consideraba que tenían que tener y se fueron modificando. En todo el elenco del Gobierno, no solo los ministros", ensaya una salida elegante para no comprometer a nadie.

Pero en el intercambio, el jefe de ministros espía el cuestionario y lee los nombres de varios ministros y funcionarios de primera línea que se encuentran en la línea de fuego. "¡Los tenés anotados!", dice y lanza una carcajada. Felipe Solá, Ginés González García, Victoria Donda, son algunos de ellos.

Los errores propios generan malestar, pero por el momento no habrá cambios en el gabinete nacional, aseguró el ministro coordinador. Pero no se trata de un perdón definitivo. "Hoy, en el cortísimo plazo, te digo que no va a haber cambios", anuncia, jugando con la temporalidad de la publicación del reportaje. Lo cierto es que no habrá un recambio de piezas claves en las próximas semanas.

De hecho, según especulan cerca del Presidente, todo podría ordenarse una vez que estén confirmados los nombres de los hombres y mujeres que deberán salir a hacer campaña. Es que el jefe del Estado tiene un sistema que cumple como un mantra: nunca ejecuta a un colaborador cuando está herido. Primero deja que la herida cicatrice.

"Esto muchas veces se simplifica con los nombres, con la personificación de alguien o algo puntualmente. Ahí es donde me parece que el Presidente trata de proteger alguna manera el funcionamiento de todo es equilibrio del gobierno", explica Cafiero.

El incidente con el Canciller, a quien en la Casa Rosada expusieron públicamente por un diálogo incierto entre el Presidente y el mandatario electo de Estados Unidos, Joseph Biden, aún no cicatrizó, en los términos que utilizan los allegados a Fernández. El caso de Donda y su affaire con su exempleada está en una situación similar, aunque su futuro también quedó atado a la resolución que tome la Justicia.

Otro que aparece en capilla es el ministro de Salud, al que le cargan en la Casa Rosada una sucesión de metidas de pata que fueron desgastando su figura. El último fue el aumento que autorizó para las empresas de medicina prepaga y que el Presidente dio de baja 24 horas después. En este caso, el reemplazo natural que asoma es la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, quien también hace una semana cometió la "imprudencia", en términos presidenciales, de decir que el Gobierno evaluaba aplicar una dosis de la Sputnik V en lugar de las dos aplicaciones recomendadas.

