Revelaciones del libro de CFK

Justificando la plata de Florencia

En 2016, en un procedimiento judicial, se encontraron US$4.664.000 en las cajas de seguridad a nombre de Florencia Kirchner en el Banco Galicia. "¿Por qué las cajas estaban a nombre de Florencia, mi hija? Muy simple: porque tanto Máximo como yo estábamos viviendo en Río Gallegos y la única persona que vivía en Buenos Aires para hacer ese trámite, que es personal, era Florencia", explicó Cristina en el libro.

El regalo de Putin

El juez Claudio Bonadio procesó a la expresidenta por una carta original que José de San Martín escribió a Bernardo O'Higgins, que encontró la policía en su casa de El Calafate. El magistrado cuestionó que el documento histórico podía haber sido conseguido de manera ilegal. Cristina contó que Vladimir Putin, presidente de la Federación Rusa, le ofreció una caja y que cuando la abrió vio la carta. "Casi me muero", fue la reacción.

Abrazo de oso a Lousteau

Sobre el conflicto con el campo abierto por la resolución 125, Cristina contó cómo Martín Lousteau aseguró que no habría inconvenientes. "Estábamos los tres: Alberto Fernández, Lousteau y yo. El jefe de Gabinete le pregunta: '¿Estás seguro de que no habrá problemas con eso [las retenciones]?'. Y Lousteau, muy seguro de lo que decía, contestó: 'No, a ellos la soja no les interesa'. Increíble, ¿no?", dijo sorprendida la expresidenta.

Fútbol para Todos

Cristina reconoció que el programa Fútbol para Todos, que permitió la televisación gratuita de los partidos de la liga de fútbol, fue una idea que le llevó el entonces gobernador de Entre Ríos Sergio Urribarri. "Es algo que nunca dije públicamente porque las represalias contra él [Urribarri] por parte del Grupo Clarín iban a ser terribles". Aunque Cristina manifestó que primero se opuso, luego admitió que se dejó convencer.