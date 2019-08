En la UE reinó el temor al "regreso del populismo"

El candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, durante los festejos junto al resto de los postulantes del espacio Fuente: Archivo - Crédito: Fernando Massobrio

Los principales medios y analistas lamentaron el resultado de las primarias y pronosticaron tiempos peores

PARÍS.- Fue un terremoto político en la Argentina, pero también en Europa. A juicio de analistas y columnistas, el resultado de las elecciones primarias de anteayer, calificado de "rotunda derrota" de Mauricio Macri por toda la prensa internacional, no solo fue motivo de inquietud por las consecuencias económicas de un retorno del "populismo de izquierda", sino "por el regreso a una política que arruinó el país una y otra vez".

Así lo escribió sin matices Uta Thofern, directora de la redacción latinoamericana de la televisión alemana, Deutsche Welle.

"La reina del drama ha vuelto, aunque no a la primera fila. Cristina Fernández de Kirchner ha vuelto a entrar en el mundo político con un truco brillante" [.] "postularse como vice de un candidato con el mismo apellido", escribe. "Y el truco funciona", afirma.

Para Thofen, las otras dos lecciones importantes de estas primarias son que Macri y su política de austeridad no consiguieron convencer. Y que "la mayoría de los votantes ya no tiene paciencia. Esperan un cambio deseado al instante y no quieren desarrollar una comprensión de los antecedentes y los procesos complicados", anota.

A su juicio, "si el dúo Fernández-Fernández gana las elecciones de octubre, la agonizante lucha de la Argentina por el progreso económico podría convertirse en una espiral descendente para todo el país. A menos que Alberto Fernández sea capaz de contener a Cristina Fernández. Pero eso significaría la continuación de la política de Macri y no la solución fácil y rápida que esperan los votantes", concluye Thofern.

El resto de la prensa alemana, así como del resto de Europa, se limitó a publicar la información enviada por sus corresponsales en Buenos Aires o las agencias de prensa.

No hubo reacciones oficiales al resultado de las primarias ni al impacto que puede tener en el futuro del acuerdo Mercosur-UE.

En Italia, sumergida en una traumática crisis política, los medios se hicieron eco del derrumbe del peso y de la bolsa después de la "pesada derrota" de Mauricio Macri en las elecciones primarias de ayer.

El diario La Repubblica, en su edición digital, habló de "pesadas sombras de una nueva crisis financiera sobre el país sudamericano". Y en una nota fechada en Milán aseguró que los principales motivos que asustan a los mercados son "la inestabilidad política" y la posibilidad de "políticas peronistas, una versión sudamericana del soberanismo que está de moda en Europa y que a menudo son consideradas en contra del mercado". Y concluye: "También porque junto a Fernández será candidata a la vicepresidencia Cristina Fernández de Kirchner, expresidenta y condenada por corrupción".

Contrariamente al resto de Europa, donde el silencio fue la regla, la clase política española reaccionó ayer a los resultados de las primarias argentinas. En ese país, cuya banca es "la más expuesta en la Argentina", la única fuerza que abrió la boca para felicitar "la victoria sin paliativos" de la fórmula que integra Cristina Fernández de Kirchner fue la izquierda antisistema de Podemos. Ese triunfo "deja atrás los años oscuros" del presidente Macri, sostuvo en un comunicado la agrupación que lidera Pablo Iglesias, aliado político de Cristina Kirchner y con quien se ha reunido en varias ocasiones. El resto se abstuvo de felicitaciones y comentarios, con la excepción del derechista Partido Popular (PP), que, por el contrario, expresó "enorme preocupación" por el retorno del populismo.

Medios y analistas españoles, por su parte, se sacudieron el letargo veraniego para encarar "el derrumbe del peso, el pánico financiero y la creciente posibilidad de impagos" que perciben luego del terremoto político en el país.

En una crónica acompañada de cifras extremadamente precisas, firmada por su corresponsal en Buenos Aires, Christine Legrand, el prestigioso vespertino de centro-izquierda francés Le Monde destaca la apropiada estrategia escogida por Alberto Fernández: "Frente al desastroso balance económico y social de Mauricio Macri", su adversario peronista "colocó la economía en el centro de su campaña, denunciando la pérdida del poder adquisitivo de los ciudadanos, con una inflación galopante y el derrumbe de la actividad económica con pérdida de miles de empleos", anota.

El influyente periódico británico Financial Times manifestó su preocupación por los resultados de estas primarias publicando la información en la portada de su sitio. En ese artículo, Eddy Sternberg, responsable de operaciones de deuda de mercados emergentes en la empresa Loomis Sayles se muestra igual de pesimista: "Mi primera reacción fue: '¡Y ahí va otra vez Argentina! Perdiendo la única chance que tenía de convertirse en un país normal'".