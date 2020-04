Sobreprecios: un empresario denunció que "alguien" del Gobierno lo sacó de la licitación

En medio del escándalo por la compra de alimentos con sobreprecios , Víctor Fera , fundador del supermercado mayorista Maxiconsumo y dueño de la marca de alimentos Marolio, denunció hoy que "alguien" del Gobierno sacó a su empresa de la polémica licitación.

El Ministerio de Desarrollo Social adquirió productos de primera necesidad a valores superiores a los que figuran en las góndolas. Anoche, Alberto Fernández dijo que no lo validará.

Según Fera, "hay una mafia" en el Estado que impide que las empresas "serias" puedan licitar. "Cuando me desayuné con lo de la licitación me agarró mucha indignación", contó el empresario en diálogo con Radio El Destape.

El fundador de Maxiconsumo destacó que respalda al Presidente y que confía en el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, pero advirtió: "Espero no equivocarme. Alguien hizo mucho daño".

"En diciembre yo le vendí al Estado el paquete de fideos a 24 pesos porque me llamó Arroyo y me pidió si le podía mandar mercadería porque estaban desabastecidos cuando se fue Cambiemos -relató Fera-. Le respondí que no licitábamos, pero hicimos una excepción y entregamos la mercadería a ese precio".

Luego, el empresario denunció: "Ahora alguien, que seguro no es Arroyo, limitó mi marca para estar en la nueva licitación".

Fera contó que se indignó al enterarse de la polémica compra de alimentos que hizo el Estado. "Hay que buscar al culpable y detenerlo porque hace quedar mal a Arroyo, al Presidente y a todo el peronismo", remarcó.

En ese marco, el empresario pidió que haya una profunda investigación para aclarar la situación. " La mafia no viene de hoy, está hace años. No permiten licitar a las empresas serias", aseguró.