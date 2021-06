“Sociópata”: la fuerte crítica de Grabois a Macri

“Severo trastorno sociópata o carecer absolutamente de empatía”. Así describió el referente social Juan Grabois al expresidente Mauricio Macri por minimizar la pandemia del coronavirus.

En una reciente entrevista a un medio mendocino, el expresidente se refirió al coronavirus como una “gripe, un poco más grave”, y añadió que “nunca” creyó que fuera “algo” por lo que “uno tiene que estar sin dormir”.

A su vez, justificó su inoculación en Miami como “una contribución” y añadió que no viajó al extranjero especialmente a vacunarse, sino que asistió a una conferencia. “Dije que no me iba a vacunar hasta que lo hiciera el último de los argentinos que necesitase la vacuna y lo cumplí”, enfatizó.

“Hay que tener un severo trastorno sociópata o carecer absolutamente de empatía para afirmar que el coronavirus es una “gripe un poquito más grave”, publicó inmediatamente Grabois en su cuenta de Twitter.

Hay que tener un severo trastorno sociópata o carecer absolutamente de empatía para afirmar que el coronavirus es una "gripe un poquito más grave". — Juan Grabois (@JuanGrabois) June 18, 2021

También, durante la presentación de su libro “Primer Tiempo” en la ciudad de Mendoza, Macri intercambió ideas y contestó preguntas de los jóvenes presentes en el encuentro. Fue crítico con el gobierno de Alberto Fernández y aseguró que en los próximos comicios se decidirá el modelo de país.

Por su parte, Grabois, distanciado de la política social que impulsa el Gobierno a través del ministro Daniel Arroyo, tiende puentes con algunos referentes de la oposición. Hace una semana se reunió con el senador Luis Naidenoff, jefe del interbloque de Juntos por el Cambio. “A los sectores más radicalizados de Juntos por el Cambio no les debe haber caído nada bien [el encuentro con Naidenoff], y también se enojaron algunos del oficialismo. Pero no me preocupa. Tampoco estamos tan enamorados del Frente de Todos, y ahora no hay ninguna perspectiva estratégica de un proyecto de país que enamore; no hay consenso”, dijo a LA NACION Grabois.

LA NACION