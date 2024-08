Sofía Clerici afirmó que contará su versión sobre el escándalo con Martín Insaurralde

Escuchar

La modelo Sofía Clerici sumó un nuevo capítulo en el escándalo que se desató luego de que publicara imágenes a fines de septiembre del año pasado de un paseo de lujo en Marbella, navegando por el Mediterráneo en el yate Bandido. En consecuencia, la Justicia inició una investigación por lavado de dinero y enriquecimiento contra el exintendente de Lomas de Zamora Martín Insaurralde.

Esta semana, Clerici decidió interactuar con sus seguidores a través de su cuenta de Instagram a partir de una caja de preguntas que luego respondió en sus historias -que se eliminan automáticamente luego de 24 horas-.

Un internauta le escribió: “Sabemos una parte de la historia que M... te fue a buscar a Marbella antes del lío sin tu ok”. A lo que la influencer le respondió: “Sí, es verdad, estábamos no tan bien en ese momento. Yo decidí irme por mi cumple a Marbella a ver a mi hermana y él me mandaba bastantes mensajes que yo ignoraba. Un día se apareció de la nada sin mi consentimiento y lo tuve que ver. Yo le había dicho que no viaje”. Por su parte, otro usuario le consultó si va a hablar de Insaurralde y Clerici aseguró: “Sí, seguro algún día...”.

. IG

Sofía Clerici pidió ser sobreseída de la causa porque trabaja como “acompañante de viajes”

A través de un escrito, la modelo solicitó ante la Justicia ser sobreseída bajo el argumento de que su trabajo es ser “acompañante de viajes”, en actividades que no considera un delito y por las que percibe importantes honorarios que, según su testimonio, no puede declarar.

En ese marco, Clerici remarcó que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) recomienda a los gobiernos “con relación a las trabajadoras del sexo y actividades relacionadas (aunque las mías no guarden correspondencia con la prostitución)”, que reconozcan “oficialmente la industria de la prostitución”, así puede pagar impuestos y preservar los derechos de esas trabajadoras.

“Mis servicios y profesión, reitero, a pesar de mi extraordinaria publicidad y reconocimiento, tiene la peculiaridad de ser excluida como asunto impositivo, pero mis ganancias económicas a lo largo de todos estos años no pueden considerarse como un hecho delictual”, aseguró.

En el mismo documento, redactado en primera persona, añadió: “No pueden ser considerados prohibidos comportamientos que están permitidos socialmente: en el caso, todas las actividades vinculadas a mi quehacer profesional como Modelo y Acompañante de Viajes, salvo que esas actividades pretendan ser criminalizadas a partir de preconceptos y prejuicios propios de una moral patriarcal”.

