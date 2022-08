Soledad Acuña, sobre la quita de planes sociales: “Es estigmatizante no garantizarles igualdad de oportunidades a los niños”

El anuncio del gobierno de la Ciudad sobre la quita de planes sociales a aquellas familias que no manden a sus hijos a la escuela despertó fuertes críticas en el oficialismo. La ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, defendió la medida y aseguró que “es estigmatizante no garantizarles igualdad de oportunidades a los niños”.

Esta mañana, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, invitó al Ejecutivo nacional a analizar y tomar “una medida similar con los planes sociales”. Como respuesta, tanto la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, como el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, descartaron seguir estos pasos. Cerruti planteó que ven la iniciativa como un “castigo” y una “doble estigmatización”.

“Me parece que se ponen en un lugar ideológico”, analizó Acuña, en LN+. “En el fondo, si vos leés los argumentos de Gabriela Cerruti o de Juan Zabaleta, coinciden con nosotros. Los niños tienen derecho a la educación, lo dice la Constitución Nacional y todas las leyes que nos regulan”, planteó.

A diferencia de lo que postularon desde el Gobierno nacional, la ministra señaló que “lo que es estigmatizante es no dejar que la escuela sea igualadora de oportunidades, no llevarlos a la escuela argumentando motivos que muchas veces no son ciertos”.

Además, sostuvo que son las familias las que deben garantizar que los menores estén escolarizados: “Lo que tenemos que recuperar es la lógica de la responsabilidad del mundo adulto sobre los niños, es la lógica del esfuerzo, la que organiza los valores del trabajo. Y eso tiene que empezar con medidas que ordenen los incentivos”.

La idea de la quita de planes sociales

Horacio Rodríguez Larreta anunció la Nueva Medida para Garantizar el Derecho a la Educación GCBA

En cuanto a la iniciativa de privar del beneficio de los planes sociales, Acuña dio detalles de cómo llevarán a la práctica esta medida. “Buscamos que los chicos tengan el derecho a la educación garantizado, la oportunidad de aprender correctamente todos los días que hace falta. Por eso definimos que, a partir de ahora, un estudiante regular en la Ciudad, ya se de gestión estatal o privada, tiene que cumplir un presentismo bimestral de 85% de los días”, sostuvo.

Y continuó: “Si en ese bimestre no se garantiza esa regularidad, se disparan varios mecanismos. Desde el ámbito educativo, mecanismos compensatorios para que los chicos puedan aprender. Y desde lo social, el ministerio de Desarrollo Humano va a enviar trabajadores sociales a aquellos hogares que además reciban planes sociales como Ciudadanía Porteña para entender los motivos por los que las familias dejaron de mandar a sus hijos a la escuela. Y si está situación se sostiene, si no se asiste a las instancias de recuperación de aprendizaje, entonces la primera medida es quitar el componente educativo que tiene el programa Ciudadanía Porteña, que es un porcentaje del total que cobran para la asistencia y así generar un incentivo para que cumplan con su obligación”.

“Si esto se sigue reiterando sin justificación, sin motivos que lo sostengan, entonces se puede retirar el plan de forma completa. Lo importante es que los chicos tienen el derecho, pero que somos los adultos los que estamos obligados a garantizarlo. Los chicos más chicos no van solos a la escuela. Si no hay un adulto en casa que les garantice ese acceso, el derecho no se cumple”, agregó.

El problema del ausentismo

Por otro lado, la ministra Acuña se refirió al problema del ausentismo en las escuelas porteñas, conflicto que describió como un “presentismo intermitente”. En ese sentido, explicó que hay estudiantes que no abandonan su escolaridad, sino que no asistían a clases varias veces por semana.

“Hay familias que traían a sus hijos tres días y otros faltaban. Faltaban cuatro y venían uno. No era una condición para dejarlos libres, no permitía que los chicos aprendan de manera correcta”, detalló la funcionaria.

“Con la pandemia, las familias perdieron la rutina y el orden familiar que garantizaba que los chicos fueran todos los días a la escuela. En la Ciudad tuvimos, durante el primer cuatrimestre del año, un 30% que faltaron más de cinco días por mes. Casi un mes en el cuatrimestre entero que dejaron de ir a la escuela”, advirtió.