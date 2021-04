Solo en Off: la respuesta de D’Onofrio a los llamados de la oposición

Nadie sabe si leyeron las mismas encuestas, que ubican al presidente de River Plate, Rodolfo D’Onofrio, en un sitial expectante, con imagen positiva y margen de crecimiento. Lo cierto es que varias de las principales figuras de la oposición sondearon en las últimas semanas al dirigente deportivo para tantear la posibilidad de sumarlo a sus filas, a meses de la proyectada (y discutida) cita electoral de agosto, fecha prevista para las PASO.

Horacio Rodríguez Larrreta, María Eugenia Vidal, Emilo Monzó y Rogelio Frigerio fueron los dirigentes de Pro que se contactaron con el presidente riverplatense. El exministro del Interior incluso compartió un Zoom hace diez días en el que intercambiaron elogios y la necesidad de “saltear la grieta” dando alternativas al electorado.

Rogelio Frigerio y Rodolfo D'Onofrio, en un encuentro del desarrollismo en el que el presidente de River blanqueó su intención de saltar a la política

Pero no solo hay interés en Juntos por el Cambio. Tanto el exministro de Economía Roberto Lavagna, como los peronistas Juan Manuel Urtubey y Florencio Randazzo se mostraron dispuestos a “encontrarle un lugar” a D’Onofrio en las listas de la denominada “tercera vía”, equidistante de los dos principales conglomerados políticos.

Más allá del interés manifiesto de los políticos en acción, que piensan en D’Onofrio como postulante en la ciudad o la provincia de Buenos Aires, el presidente del exitoso ciclo de Marcelo Gallardo como director técnico ya les dejó en claro que piensa, en principio, terminar su mandato en diciembre y recién entonces meditar su pase a la política . “Me voy a comprometer, pero no ahora, soy de terminar los mandatos”, le contestó el dirigente a varios de ellos, aunque les dejó en claro que su intención es “comprometerse con el país” luego de finalizado su ciclo como titular del club de Nuñez.

Más allá de su discurso “antigrieta”, el presidente de River Plate deja en claro siempre que puede que no es reacio a tener un vínculo de “respeto” con el Gobierno, pero que esos contactos no se han producido. “Nunca lo llamaron del Gobierno; y si lo llaman por supuesto va a ir corriendo a tratar de aportarles su visión de las cosas”, expresaron con diplomacia desde River, donde D’Onofrio llegó a la presidencia fines de 2013, y desde donde –como tantos otros dirigentes deportivos– planea su desembarco en la política.

Guzmán, el “escudo” de los moderados en el gabinete nacional

Pasó otra semana de aumento de casos y desde los movimientos sociales y algunos ministerios volvió el reclamo para desempolvar herramientas como el IFE y los ATP, que suponen un esfuerzo de contención de vastos sectores sociales a expensas de las arcas públicas. Con modos amables y sin levantar la voz, el ministro de Economía, Martín Guzmán , dejó trascender que ve “inviable” el retorno del IFE, que supone una erogación de $90.000 millones, ya que generaría un impacto directo en la inflación con consecuencias “terribles” para la economía.

Martín Guzmán Prensa HCDN

“Confío mucho en Martín, está muy firme”, coincidieron esta semana dos ministros que utilizan a su par de Economía como “escudo” de sus propios reclamos y críticas contra la provincia de Buenos Aires, que “quiere cerrar todo” y auspicia la inyección directa de fondos para los sectores perjudicados por el aumento de casos y las restricciones a la circulación. “Esperemos que aguante, aunque la suba de Ganancias la impusieron sin avisarle” , reconoce por lo bajo otro amigo del ministro de Economía.

Una exasesora de Alfonsín, “afiliada de facto” al kirchnerismo

Todo comenzó hace dos semanas, cuando Paula Atlante , exvocera y asesora de Raúl Alfonsín, buscó su nombre en el padrón de la UCR para votar en las internas de ese partido. Con sorpresa, Atlante verificó que no estaba ni en el padrón porteño ni en ningún otro, pero que sí figuraba como afiliada al partido Dignidad Popular, que se presentó en 2019 como una de las patas del kirchnerismo en la ciudad de Buenos Aires, con María José Lubertino y Jorge Dorio como candidatos, y que en la provincia encabeza Santiago Cúneo.

Paula Atlante, junto a Luis Brandoni Twitter

“Alguien truchó mi firma de renuncia a la UCR y me afilió al kirchnerismo” , contó la histórica encargada de prensa, que debió soportar las cargadas de varios de sus correligionarios por su “pase” al kirchnerismo. “Esto es muy grave y, por lo que veo, no me pasó solo a mi”, afirmó Atlante en las redes sociales, después de radicar una denuncia en el juzgado de María Romilda Servini, y antes de recibir distintas denuncias anónimas de casos similares de “robo de afiliados”.

Valenzuela anda en moto y también se anota para 2023

Envalentonado por una encuesta de Analía del Franco que le acercó un colega peronista del conurbano, sondeo que lo ubica entre los tres intendentes del GBA con mejor imagen, el intendente macrista de Tres de Febrero, Diego Valenzuela , empezó a recorrer la provincia de Buenos Aires con intención de aspirar a la gobernación en 2023.

Diego Valenzuela Ignacio Sánchez - LA NACION

Ubicado en el sector de los “moderados” de Pro, Valenzuela sabe que su nombre tiene todavía poco nivel de conocimiento en el inmenso territorio bonaerense, pero de todos modos está dispuesto a sumarse al lote de precandidatos de Pro, que hoy integran Jorge Macri, Diego Santilli y Emilio Monzó, mientras prepara un libro para octubre sobre su experiencia de gestión, con “Conurbano, tierra de oportunidades” como título provisorio.

El experiodista e historiador, que acostumbra a patrullar su municipio en moto y sin otra compañía que su casco, ya estuvo en Navarro, Chacabuco, Monte, Pinamar, Mar del Plata, San Antonio de Areco, Capital Sarmiento y La Plata, entre otros distritos.