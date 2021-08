“Soretes hay en todos lados”: Juan Grabois habló sobre el vínculo entre planes sociales y militancia

“Soretes hay en todos lados”, dijo hoy el dirigente social Juan Grabois al ser consultado sobre la posibilidad de que las organizaciones sociales den de baja de una asistencia a quienes no militan o no marchan. Sin embargo, destacó que “no son la mayoría” y defendió los planes sociales y el papel de los movimientos populares ante las críticas del ministro de Desarrollo Social bonaerense, Andrés “el Cuervo” Larroque, quien propone redefinirlos.

El dirigente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), al ser consultado en radio Urbana Play sobre ese uso político de los grupos de personas que se acercan a buscar trabajo, negó que sea una práctica habitual y explicó que “hubo solo un 2% de las personas bajadas del padrón” que pueden estarlo por no dar una contraprestación. Además dijo que “hay una instancia de reclamo” para constatar eso y que “el primer mes se le descuenta el 50% del salario”.

Sus dichos tuvieron lugar luego de que esta semana Larroque estimara que “hay que redefinir” los planes sociales para evitar discrecionalidades y que la asignación de asistencia a los más vulnerables no debe ser tercerizada en los movimientos sociales sino que debe ser dada al Estado.

Al respecto, Grabois destacó: “Que hay grupos cuasimafiosos que obligan a la gente a militar y a marchar es la imagen distorsionada de gente de derecha, izquierda y centro, etc., que no reconocen al movimiento más innovador y brillante de la Argentina que lo que hace es inventar trabajo de la nada con un presupuesto ínfimo”.

Al respecto reclamó: “Hay que tener empatía con la gente desesperada que pide trabajo y dejar de pensar que la conflictividad de la Argentina son las organizaciones sociales. El polo obrero contiene 60 grupos que si no estuvieran desfilando en la 9 de julio, no se imaginan qué estarían haciendo, ustedes no saben lo que hacemos para mantener la paz social”.

En la entrevista, que fue grabada ayer luego de que el dirigente pidiera contestar a las críticas que infirió Larroque contra las organizaciones sociales, Grabois planteó dos propuestas y dijo que “la única forma de salir de la discrecionalidad es la universalidad de las políticas sociales, y que las políticas socio laborales estén mejor auditadas y elaboradas”.

Potenciar Trabajo

Grabois defendió el programa Potenciar Trabajo, pero también señaló sus debilidades. “Potenciar Trabajo no es un plan social, es un programa de fortalecimiento de la economía popular organizada donde muchos compañeros y compañeras trabajan y es injusto desvalorizar ese trabajo porque la enorme mayoría, un 90%, trabaja al menos cuatro horas por día en tareas socio comunitarias, tareas productivas y en obras”.

Por otra parte, indicó que da “una prestación de solo 12 mil pesos, la mitad del salario mínimo, que va a la cartera del laburante” y, como respuesta al cuestionamiento de Larroque (quien dijo que no se validan las contraprestaciones), dijo que esa función la cumple el Estado nacional.

“Potenciar Trabajo es un plan de trabajo que se valida y que tiene tres millones de auditorias”, afirmó y agregó que las organizaciones no son las únicas que manejan los planes, sino que también los “presentan cada unidad ejecutora, que puede ser una iglesia, una organización social, otros ministerios del Estado nacional, un club de barrio, un municipio”.

Asimismo aseguró que “se puede criticar el criterio de distribución”, pero que este tipo de políticas siempre funcionaron de la misma manera, con la mediación de una unidad ejecutora, y que eso se solucionaría con la universalidad, algo que el Gobierno no prevé. Otro de los problemas que Grabois señaló es que si hay muchas organizaciones sociales marchando para pedir planes, es porque “los planes tienen un cupo y se deja gente afuera”.

Propuestas, Movimiento Evita y Máximo

Consultado sobre si hay que abrir ilimitadamente el programa Potenciar Trabajo, dijo: “No. Yo tengo una propuesta. Creo que con eso deberían hacer 5 millones de trabajos, auditados y auspiciados con las mejores universidades privadas. Pero eso no es viable, porque el presupuesto nacional de Potenciar Trabajo es el 0,092% del presupuesto”.

Al respecto, para evitar la falta de control y la discrecionalidad de las organizaciones sociales, Grabois indicó que tiene otra propuesta y usó un poco la ironía para explicar su idea: “Mi propuesta es el salario universal de formación en trabajo y cuidados. Es un ingreso universal que se va a pedir a la ANSES sin intermediación de la gente horrible y discrecional que somos nosotros; eso vale un 1,5% del gasto primario y así sacás a la gente de la indigencia”.

Tras ello concluyó: “La única forma de salir de la discrecionalidad es la universalidad de las políticas sociales y que las políticas socio laborales estén mejor auditadas y elaboradas”.

Al ser preguntado sobre las internas políticas y la posibilidad de que algunas organizaciones sociales, como el Movimiento Evita, reciban más planes sociales que otras, contestó: “El problema no es el origen, es si hay irregularidad (…) y sí se puede criticar el criterio de distribución”.

Y por último, sobre los cruces que tendría con Larroque, Grabois dijo: “Yo tengo una relación de respeto y compañerismo, creo que [Larroque] está enojado por disputas políticas con el Movimiento Evita y eso impide el debate serio al interior de la sociedad y del Frente de Todos. Pero yo no estoy peleado demasiado con nadie, con Máximo tampoco. Yo tengo mi posición, la defiendo y la quiero debatir, no con prejuicios. A quienes me dicen que mis compañeros no laburan, les digo vení, vamos a recorrer y ver qué hacen”.

