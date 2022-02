Sorpresa: con aval de La Cámpora, en Mendoza piden que Cristina se expida sobre el acuerdo con el FMI

MENDOZA.- En medio del silencio kirchnerista y a la espera de que la vicepresidenta Cristina Kirchner se expida sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Así las cosas, en la Legislatura de Mendoza le envió un claro mensaje a la exmandataria: avalado por el kirchnerismo local, en una estrategia del frente oficialista radical, sometieron a consideración un proyecto de resolución “in voce” (a viva voz), que fue aprobado, para conocer las posturas sobre el entendimiento por la deuda con el organismo internacional y para que la vicepresidenta defina su posición sobre el controversial convenio, que será sometido a debate en el Congreso Nacional.

El presidente del bloque radical, Alejandro Diumenjo, fue quien solicitó a través de la iniciativa, que Cristina Kirchner se exprese a favor del Acuerdo con el FMI. “Desde nuestro bloque no solemos hacer proyectos in voce , pero en este caso, dada la trascendencia del tema, queremos referirnos al tema del acuerdo con el FMI y es expresar que la Cámara de Senadores manifieste su acuerdo a las negociaciones del gobierno nacional porque esto implica previsibilidad económica y que el Gobierno tenga un plan económico. Pero, también pedimos que se expresen a favor todos los que integran el Frente de Todos, que la vicepresidenta de la Nación se exprese a favor del acuerdo, porque hemos visto en las últimas horas los desacuerdos. Me parece que en un tema tan delicado y complejo, las desavenencias internas del Gobierno Nacional no pueden afectar a algo tan trascendente”, expuso el legislador.

Minutos después, el líder peronista en el Senado provincial, el camporista Lucas Ilardo, vinculado a la senadora nacional kirchnerista Anabel Fernández Sagasti, fue quien se refirió a la propuesta de Cambia Mendoza, con una respuesta que sorprendió a los presentes durante la sesión del martes. Así fue que la respuesta del jefe de la bancada del Frente de Todos dejó atónitos a quienes lo escuchaban, más allá de la abstención de algunos de sus compañeros a la hora de votar.

“Sabíamos que las aves de rapiña iban a intentar comer de los momentos de tensión de otras fuerzas políticas porque no tienen otra cosa para aportar. Vamos a acompañar el proyecto de Diumenjo para que el recinto apoye las negociaciones del ministro Guzmán y el Gobierno nacional con el FMI”, señaló durante la discusión. Asimismo, Ilardo se refirió a los cortocircuitos en el elenco gobernante, sobre todo luego de la renuncia de Máximo Kirchner a la presidencia del bloque de Diputados. “No comments; sin comentarios”, dijo ante la consulta periodística el dirigente camporista cuyano, uno de los principales armadores de la campaña de Sagasti en los últimos comicios. De hecho, se espera que la legisladora también dé su visión de lo que está ocurriendo en materia política y económica en la Argentina y los movimientos de la ex presidenta, aunque, por ahora, Sagasti no hará declaraciones, ya que está transitando una situación familiar complejo, indicaron a LA NACIÓN sus allegados.

Asimismo, el legislador mendocino hizo un balance crítico de lo que significa haber acercado posiciones con el Fondo, pero apuesta a un entendimiento que avance en el Congreso. “Es una mala noticia para la Argentina la presencia del FMI. Tenemos la responsabilidad de gobernar y nos encontramos con la deuda más grande la historia generada por Juntos por el Cambio. En el Frente de todos pueden haber matices, diferencias, pero sí va a haber responsabilidad de hacernos cargo de la irresponsabilidad que cometieron ustedes: dejar la mayor deuda de la historia argentina”, completó el legislador.

La postura de Ilardo fue contraria a la adoptada por los peronistas Andrea Blandini y Bartolomé Robles, quienes se abstuvieron a la hora de levantar la mano. “Esto es una payasada, que esto no sea publicado en los medios. Hasta dónde la quieren llevar a esa mujer”, indicó la legisladora sobre los pedidos para que CFK dé su parecer. De todas maneras, fuentes kirchneristas consultadas por este diario, señalan que hay malestar con Máximo y que confían en que la vicepresidenta finalmente avale lo convenido con el FMI.

En tanto, manifestaron su distancia del proyecto in voce los legisladores de la Izquierda y demás terceras fuerzas.