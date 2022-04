Sospechoso hackeo al periodista Daniel Bilotta

El periodista Daniel Bilotta denunció un sospechoso hackeo a su teléfono celular y una de sus especulaciones es que el episodio podría estar vinculado a su trabajo. Según relató Bilotta a LA NACION, el hecho ocurrió cerca de las 10:30 de la mañana de este miércoles, cuando recibió un mensaje por Whatsapp de su esposa, con una carta documento del camarista de Casación bonaerense Víctor Violini por supuesta afectación a su “dignidad”.

“Cuando intenté abrir la carta, la imagen se puso borrosa y perdí el control del Whatsapp”, explicó. “Quise cerrar la aplicación y se fundía a negro la pantalla. Reinicié el teléfono. Pero estuve 40 minutos sin poder controlar la app”, agregó.

En el medio, sucedió otro hecho extraño: la carta de Violini había quedado como título del estado de Whatsapp del periodista. “Y alguien se tomó el trabajo de mandarle captura de mi estado a mis contactos. Me enteré porque me empezaron a escribir”, dijo.

“No puedo dejar de pensar que es un hecho sugestivo”, añadió. “No sé si está vinculado con lo de Violini, pero pasó justo con eso. Y es extraño que alguien lo haya puesto como estado de Whatsapp y se lo haya hecho saber a mis contactos”, precisó Bilotta.

La cadena de hechos extraños culminó con la carta documento eliminada como por “arte de magia”. Cuando Bilotta recuperó el control de su chat y quiso abrirla le aparecía como elemento borrado. “Pensé que había sido mi esposa la que la había borrado, pero no”, contó.

Bilotta, que es columnista de LA NACION y del programa Odisea Argentina, de Carlos Pagni, llevó el tema a la justicia. “Presenté la denuncia en la fiscalía de Lomas. Hice una denuncia digital”.

“No se de qué me acusa Violini, porque todavía no pude ver la carta. Escribí de él muchas veces. Pero no fui el único que escribió de él”, completó. Violini quedó en el centro de la polémica durante la pandemia de coronavirus por una orden de liberación masiva de presos que habían solicitado prisión domiciliaria por tener factores de riesgo ante el avance del virus.