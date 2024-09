Susana Giménez y Javier Milei salieron a saludar al balcón de la Casa Rosada tras grabar una entrevista

Escuchar

Este jueves por la tarde, la conductora de televisión Susana Giménez acudió a la Casa Rosada para entrevistar al presidente Javier Milei. La nota será transmitirá este domingo a las 22 en su programa. Concluida la grabación, la diva y el Líder de La Libertad Avanza salieron al balcón de la sede de Gobierno y saludaron tanto hacia fuera de la residencia como en dirección a Plaza de Mayo. La escena fue captada por las cámaras de televisión.

En medio de una jornada marcada por el anuncio del índice de pobreza -se ubicó en el 59,2%, siendo la cifra más alta desde 2003- y tras el paso de Milei por Nueva York y luego Córdoba -acudió a la provincia en medio de los incendios forestales que acechan a localidades como Capilla del Monte, Dolores y Los Cocos- , el mandatario se hizo espacio en su nutrida agenda y le abrió las puertas del Salón Blanco a Susana para conversar sobre el presente del país y su vida privada.

Como detalló LA NACION, la diva llegó a la Casa de Gobierno a la hora convenida, vestida con un impecable traje sastre con falda de color negro, zapatos al tono con taco dorado y sus infaltables gafas oscuras. Fue recibida en la puerta interna de la casa gubernamental por funcionarios y también por su productor, Federico Levrino, y por el CEO de Telefe, Darío Turovelzky. Entre ellos se encontraba la Secretaria General de la Presidencia y hermana del Presidente, Karina Milei.

Previo a iniciar la filmarse la entrevista, y través de su cuenta oficial en X, Karina subió una fotografía junto a la actriz y empresaria argentina, y en compañía también de Thor, el boyero de Berna que fue presentado como nuevo perro de la Casa Rosada en agosto. “El día que Thor conoció a la Su”, celebró la funcionaria. No es la primera vez que la integrante del “triángulo de hierro” y la conductor del programa Susana Giménez (Telefe) interactúan entre sí.

Hace dos semanas atrás, Susana reveló durante su paso por el programa de streaming Sería Increíble (OLGA) haber recibido un llamado de la Secretaria General de la Presidencia por un pelicular motivo. El regreso de la diva a la televisión estaba pautado para el domingo 15 de septiembre, mismo día en el que Javier Milei presentaría el presupuesto 2025 desde el Congreso y ante la presencia de funcionarios y legisladores. Ambas transmisiones se superpondrían.

Finalmente, tras dialogar con Karina, Susana tomó la determinación de aplazar por una semana su “debut”. “No es que no quiero volver, no puedo. Llamaron del Gobierno, llamó la señora Karina Milei y habló con (Federico) Levrino, el productor del programa, y le dijo ‘el Presidente y yo queremos pedirles perdón pero ustedes van a debutar y hay cadena nacional’. Porque el Presidente va a dar el presupuesto anual y va a ser largo”, explicó hace dos semanas atrás.

Qué opinión tiene Susana de Milei, y la ausencia de “Yuyito” González en la entrevista

En la previa de su debut, Susana habló con LA NACION y compartió su impresión sobre Javier Milei. “Yo no lo voté, voté a Patricia (Bullrich), pero, cuando comencé a ver todo lo que hacía, me pareció brutal”, confesó. “Milei echó a ´ñoquis´ del Estado; de cada negocio que fue descubriendo, salía pus de adentro, estaba todo podrido. Desde los punteros hasta los ministros, todo el mundo afanaba, era un asco. Dijo todo lo que iba a hacer y por lo que íbamos a pasar, recuerdo que anunció ´será muy duro, pero luego veremos salir el sol´. Le creo”, terminó por enumerar.

Durante la misma entrevista, se refirió al intercambio que mantendría días después con Milei y asomó entonces la posibilidad de que la actual pareja del mandatario participe de la charla. “Me gustaría que venga con Yuyito porque él de política habla permanentemente, va a todos los programas; creo que si estuvieran juntos sería una cosa diferente”, señaló Susana en diálogo con este medio la semana pasada. La respuesta sin embargo no tardó en llegar.

“No quiero exponerme”, expresó la exvedette el viernes pasado en diálogo con Intrusos cuando fue consultada sobre los verdaderos motivos por los que no quiere estar en la charla de la diva con su novio. “Me invitaron también, solo que no acepté ir”, agregó de inmediato. “Me encanta la invitación y la agradezco, pero no me corresponde. No quiero meter mi vida personal en la televisión ni hablar de mis intimidades de pareja. Para mí no corresponde que yo vaya”, aclaró.

Este miércoles, Yuyito volvió a confirmar su postura ante una consulta de LA NACION y aseguró que no será de la partida. “Consideré que es una entrevista para hablar de cuestiones de Gobierno y no de intimidades de pareja. Las intimidades las dejo para mi programa, en el que cada mañana comparto sobre nuestro amor”, confió.

