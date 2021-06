Suspenden la encuesta ordenada para investigar al juez Juan Carlos Gemignani

El Consejo de la Magistratura suspendió la encuesta que había ordenado como parte de las medidas destinadas a i nvestigar al camarista de Casación Juan Carlos Gemignani, acusado de conductas misóginas.

El juez se opuso a que la encuesta se llevara adelante y presentó incluso una acción judicial, pero esta semana el Consejo decidió que no avanzará con la medida. El argumento es que no están dadas las condiciones por la pandemia de coronavirus. “Estamos viendo cómo la instrumentamos de manera virtual y que se guarde el anonimato”, dijo a LA NACION la consejera Graciela Camaño, que afirmó que la suspensión no es una marcha atrás: “La encuesta es una medida de prueba que está votada y aprobada”.

El proceso contra Gemignani es impulsado por el oficialismo. La conducta del juez, miembro del máximo tribunal penal, quedó bajo investigación después de que envió, el 8 de marzo pasado, Día de la Mujer, un mensaje al grupo de WhatsApp que comparte con sus colegas de la Casación, en el que dijo: “Feliz Día para todas! Especialmente para las delincuentes!!!”.

El presidente del Consejo de la Magistratura, Diego Molea, que integra el bloque oficialista, fue quien lo denunció. Entre las primeras medidas de prueba, la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo (de mayoría kirchnerista), ordenó la encuesta.

El juez Juan Carlos Gemignani ocupa uno de los trece cargos de la Cámara Federal de Casación, máximo tribunal penal Ricardo Pristupluk / LA NACION - Archivo

Dispuso que fuera anónima y dirigida a todos quienes trabajen en el tribunal. “Indique si el magistrado: a) ha cometido hechos que usted considere maltrato hacia las mujeres en el ámbito laboral, b) ha proferido alguna manifestación denigrante o discriminatoria hacia las mujeres en el ámbito laboral; c) si trata en forma desigual a las mujeres en el ámbito laboral; d) si ha hecho algún comentario inapropiado hacia el género femenino o hacia el feminismo; e) otras observaciones”, sostiene como puntos a responder.

