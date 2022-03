“Te pido una de mínima”: un caudillo del conurbano le pidió a Máximo Kirchner que deje el “vedetismo”

Mientras la Cámara de Diputados trata el acuerdo del Gobierno con el FMI, un exbarón del conubano le apuntó a Máximo Kirchner y le exigió actuar “dentro del bloque” o dejar la presidencia del PJ bonaerense. “Te pido una de mínima”, le exigió Mariano West, exintenente de Moreno, a través de un duro descargo en Twitter.

West, que gobernó Moreno entre 1995 y 2015, cuestionó en duros términos a Kirchner por dejar la presidencia del bloque oficialista y mantener hasta el final la incógnita sobre el voto de los legisladores de La Cámpora que le responden. Bajo el título de “Te pido una mínima”, West le cuestionó su falta de apoyo al Gobierno.

West lanzó fuertes críticas contra Máximo Kirchner. Twitter

“Actuar dentro del Bloque. Respetar a la mayoría. Olvidar el vedetismo de quedar bien parado, sin importarte debilitar al Presidente. Sé uno del conjunto. Aliviá a los compañeros que están sufriendo y buscá el abrazo”, le indicó West en primer término.

Y continuó: “Máximo, si no hacés la de mínima te pido otra. Tenés que renunciar a la Presidencia del #PJ de la Provincia”. El exjefe comunal se hizo cargo así de los cuestionamientos que recibió la elección del líder de La Cámpora al frente del partido bonaerense. “Te lo quedaste de arrebato. Ni siquiera tenés las condiciones para ser autoridad”, afirmó en un guiño a la denuncia que el intendente Fernado Gray realizó casi en soledad.

Germán Martínez junto a Máximo Kirchner en el Congreso Instagram @germanpmartinez

West le aseguró que su actitud no tenía antecendente histórico. “Ninguna de las mesas de conducción, a lo largo de nuestra historia contemporánea, hubiesen debilitado a Alberto Fernández, el presidente de Todos. Es más estarían llamando a una movilización, para darle y hacerle sentir todo el apoyo popular en un momento como éste”, consignó.

“Si lo que querés es empezar una interna elegiste mal momento y el riesgo para nuestro Pueblo es Inmenso”, expresó y le lanzó una advertencia. “Si no vas a hacer lo mínimo, y no vas a dar un paso al costado, contá con mi desafiliación inmediata. Lo qué haces no es Peronismo, y a mí no me conducís”, le lanzó.

West le exigió que acompañe el proyecto oficial o que renuncie al PJ. Twitter

La renuncia de Máximo Kirchner la presidencia del bloque del Frente de Todos en la Cámara baja expuso como nunca los cortocircuitos internos dentro de la coalición oficialista respecto de la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Después, La Cámpora hizo sentir su desagrado con el acuerdo a través de una serie de publicaciones en las redes.

Máximo Kirchner no estuvo presente el 1° de marzo en el Congreso cuando Alberto Fernández dio su discurso a la Asamblea Legislativa para abrir el período de sesiones ordinarias. La explicación que trascendió es que tenía que acompañar a sus hijos al colegio.

Este jueves, tras el acuerdo que el Gobierno alcanzó con la oposición para lograr la aprobación del acuerdo con el FMI, la mirada se posó sobre Máximo Kirchner. El líder de La Cámpora no anotó su nombre en la lista de oradores ni tampoco lo hizo ninguno de los diputados de la organización. Y también se reservó su posición sobre cómo votar el proyecto del Gobierno en el recinto.