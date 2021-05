“Te soltaron la mano”: el mensaje de Fernando Iglesias a Alberto Fernández

A raíz de las declaraciones de personalidades asociadas al oficialismo como las del periodista Diego Brancatelli y el conductor Jorge Rial, que cuestionaron duramente al Gobierno, el primero por el aumento de la nafta y el otro por la política sanitaria de vacunación, el diputado nacional Fernando Iglesias envió un lapidario mensaje al presidente Alberto Fernández. “Te soltaron la mano”, le dijo.

“Te soltaron la mano Brancatelli y Rial. Date cuenta, amigo Alberto Fernández”, dijo en su cuenta de Twitter el diputado de Juntos por el Cambio.

Te soltaron la mano Brancatelli y Rial. Date cuenta, amigo @alferdez — Fernando A. Iglesias (@FerIglesias) May 14, 2021

Hace unas horas, el periodista y funcionario de la municipalidad de Pilar Diego Brancatelli, conocido por su afinidad con el oficialismo, cuestionó severamente en Twitter el aumento de la nafta. “El bolsillo de los Argentinos NO SOPORTA otro aumento de NAFTA. BASTA. Es una vergüenza. Sería un buen gesto detener esta nueva suba. Usted pidió que le marquemos cuando algo no está bien. Bueno. Esto así no va”, dijo. A raíz de las repercusiones, aclaró que nadie le pidió emitir aquel mensaje. “Es sentido común. Hay algo que no está bien. Punto. No es tan complicado”, dijo.

No hay ninguna interna.

No me mandó Cristina a decir nada.

No me bajo de ningún barco.

No inventen cosas donde no las hay.



Es más fácil el análisis.

Es SENTIDO COMUN.

Hay algo que no está bien.

Punto.

No es tan complicado. https://t.co/veF8BfD7gx — Diego Brancatelli (@diegobranca) May 14, 2021

YPF prevé un nuevo aumento de precios de 5% en los combustibles a partir de la madrugada del sábado. En marzo, la compañía indicó que subirían los valores en surtidor un 18% promedio país en tres tramos, de los cuales ya se incrementaron dos veces, por un total de 13,4%. Por lo tanto, la siguiente alza sería de alrededor 4%, pero también se espera que haya una nueva actualización del impuesto a los combustibles.

Por otra parte, Rial anunció que decidió aplicarse la vacuna contra el coronavirus en Miami (Estados Unidos) luego de las declaraciones del procurador del Tesoro de la Nación, Carlos Zannini. “Efectivamente me voy a vacunar a Miami. La espera de un turno era larga y tediosa. Pero se bancaba. Incluso con el enojo de mi familia. Sin embargo la actitud soberbia de Zannini me hizo tomar una decisión que venía evitando: no dejar en manos de los políticos mi salud”, dijo en Twitter el conductor, y en una seguidilla de tuits fundamentó su decisión.

Días atrás, Zannini afirmó en una entrevista televisiva que no se arrepiente de haberse beneficiado de la vacunación vip contra el coronavirus y reveló una conversación que tuvo con Horacio Verbitsky, luego de que –a partir del relato de su inoculación– el periodista diera el puntapié para que estallara la causa del escándalo. “Le dije: ‘No tenés que actuar con culpa porque necesitás ser protegido por la sociedad´”.

“Harto de ver cómo se vacunan personas no esenciales y amigos del poder, decidí escuchar las razones y pedidos de mi familia. Soy de riesgo y mi condición cardíaca haría difícil el tránsito de la enfermedad. Me cuidé como pidieron. Me anoté como pidieron. Esperé como me pidieron”, agrego Rial.

Harto de ver cómo se vacunan personas no esenciales y amigos del poder, decidí escuchar las razones y pedidos de mi familia. Soy de riesgo y mi condición cardíaca haría difícil el tránsito de la enfermedad. Me cuide como pidieron. Me anote como pidieron. Espere cómo me pidieron. — JORGE RIAL (@rialjorge) May 14, 2021

“Tuve la paciencia de millones de argentinos. Pero ver esa actitud miserable y los pedidos de mi familia terminaron de convencerme. No era lo que quería. Me negué hasta ahora, incluso con el enojo de mi familia. Lo peor es que nosotros tomamos estas decisiones con vergüenza”, explicó.

“Sentimos que es un privilegio. Ninguno de esos sentimientos los tienen los que tienen que dar el ejemplo. Ojalá las vacunas lleguen rápido y todos puedan evitar este virus maldito”, finalizó.

Sentimos que es un privilegio. Ninguno de esos sentimientos los tienen los que tienen que dar el ejemplo. Ojalá las vacunas lleguen rápido y todos puedan evitar este virus maldito. — JORGE RIAL (@rialjorge) May 14, 2021

A comienzos de la semana, el conductor había expresado su “agonía interminable” al esperar la vacuna.

La nueva agonía es estar anotado y esperar la vacuna. Interminable — JORGE RIAL (@rialjorge) May 10, 2021

La semana próxima se abrirá el padrón de vacunación en la ciudad de Buenos Aires para adultos de entre 55 y 59 años. De esta forma se busca avanzar hacia una nueva etapa de las fases de vacunación, coincidente con los lineamientos del Ministerio de Salud de la Nación, según la cantidad de dosis que lleguen al país y se distribuyan por jurisdicción.

LA NACION