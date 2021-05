Tensión en Chubut: un grupo de activistas antiminería agredió al vicegobernador y a un intendente

PUERTO MADRYN. – Un grupo de manifestantes antimineros agredieron la casa donde vive el vocegobernador de Chubut, Ricardo Sastre, y su familia. Atacaron, además, la camioneta en la que viajaba junto a su hermano e intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre. “Exigí a la policía y a la justicia que tomen cartas en el asunto. Lo triste de todo esto es que agreden, insultan y luego se convierten en víctimas cuando la policía los quiere identificar”, dijo el número dos de Mariano Arcioni.

Los manifestantes se instalaron afuera de la casa de la familia del vicegobernador, ubicada frente al Boulevard Brown en Puerto Madryn. Protestaban por el rechazo de la mayoría de los diputados provinciales a un proyecto de Iniciativa Popular que pretendía prohibir la minería a cielo abierto de manera indefinida en Chubut, incorporando en la lista otras sustancias de afectación directa sobre el petróleo y el aluminio.

La Legislatura desactivó la Iniciativa en una ajustada votación y todavía tiene pendiente el tratamiento del proyecto de zonificación minera, que habilitaría la actividad en dos departamentos de la meseta central de Chubut.

Anoche, un grupo de personas llegó hasta el edificio para expresar su reclamo por el rechazo al proyecto de la Iniciativa Popular. En el lugar tuvo que intervenir la policía: según el relato del vicegobernador, el ataque fue a sus hijos y a su hermano e intendente de Puerto Madryn.

Según aseguró, los “manifestantes llamados antimineros bajaron en mi propiedad y arrojaron escupitajo a la camioneta cuando salía, insultando, y luego a la tarde se hicieron presentes en la vivienda familiar donde viven mis hijos, insultándolos cuantas veces entraban y salían del edificio. No por ser los hijos de tienen que vivir este tipo de atropellos”.

Los incidentes se suman al corte de ruta 3 a la altura de Trelew que mantuvieron manifestantes y partidos de izquierda durante tres días. Por orden del juez federal Gustavo Lleral, la policía desalojó la ruta en un operativo realizado el domingo por la madrugada.

El vicegobernador tildó a los manifestantes de “intolerantes” a los agresores de su vivienda y contó que “cuando con Gustavo salimos con la camioneta, la rodearon y la agreden a golpes. Si uno no piensa como ellos, te agreden te cortan la ruta te insultan. Es una lastima la forma de manifestarse de esta gente, con tanta violencia, agredieron a mi familia, a mis vecinos”.

Malestar de vecinos

Tras las agresiones, en el barrio hay muchos vecinos molestos que van hacer presentaciones en la justicia. “La situación es insostenible, intentan la agresión física, golpean vehículos, yo no le tengo miedo a nada, hablé con el fiscal anoche, y se tendrán que hacer cargo, a mi no me van a amedrentar, hay límites cuando se meten con los hijos, le exigí a la justicia y a la policía que tomen cartas en el asunto”.

Aseguró que “quieren confundir a la gente, acá no se aprobó la minería, se rechazó la iniciativa popular que pretendía impedir actividades como el petróleo o el pórfido, la estrategia es confundir, ellos agreden pero si va la policía a identificarlos son víctimas. A mí no me van a amedrentar, pero cuando se meten con mis hijos tiene un limite”, dijo a FM Cadena Tiempo.

El intendente de Puerto Madryn y hermano del vicegobernador, Gustavo Sastre, afirmó que hay políticos y concejales detrás de las “manifestaciones antimineras”. Relató que hubo patadas, golpes de puño al auto e incluso rotura de espejos. Y aseguró que “uno de los temores que pueden tener, es que lleguen empresas que se radiquen y les tengan que dar un pala para ir a trabajar”.

Sastre aseguró que la agresión provino de un grupo de 25 personas que realizaban una radio abierta afuera de la casa del vicegobernador y que llevó incluso a que vecinos del edificio denunciaron ruidos durante una larga jornada de protesta afuera del lugar. “Se torna insoportable tener que estar aguantando este tipo de situaciones”, dijo.

