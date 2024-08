Tenso cara a cara entre Paoltroni y Lijo en el Senado: cuestionamientos al juez por “no ser doctor” y el enojo con un senador de LLA

Escuchar

En el segundo tramo de la audiencia pública en la que el juez federal Ariel Lijo defendió su nominación ante la Corte Suprema, el senador formoseño por La Libertad Avanza (LLA), Francisco Paoltroni, mantuvo un tenso cara a cara con el candidato del Gobierno para el máximo tribunal. El legislador puso en tela de juicio la “idoneidad técnica, ética y moral del postulado”, insistió en que el juez no tiene “título de doctor” y que pretendió ostentarlo, y mantuvo cruces esporádicos tanto con senadores opositores como oficialistas.

Paoltroni arremetió contra Lijo en dos ocasiones. Primero pidió una interrupción a la senadora nacional del Partido Por La Justicia Social (PJS), Beatriz Ávila, y cuando esta se la concedió, trató de adueñarse de su turno. “Quiero que usted me responda mirándome a los ojos”, le dijo al aspirante a la Corte. Y planteó: “Cuando hablamos de idoneidad moral... usted le contestó a la senadora Carmen Álvaro Rivero que usted no es doctor. Sin embargo, cuando la senadora [Anabel Fernández] Sagasti lo llamó cuatro veces doctor, usted no la interrumpió. Eso es la integridad moral. Decile: ‘no senadora, disculpe. Yo no soy doctor’. Porque se está adjudicando pergaminos que no tiene. ¿Tiene algo para decir respecto de si es doctor o no?”.

“Es una respuesta que le dice a la senadora. No soy doctor. Soy abogado especialista en administración de Justicia. Por eso cuando me presenté dije ‘soy Ariel Lijo, soy abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires’, no dije que soy doctor”, contestó Lijo. “Pero cuando lo llama la senadora Sagasti cuatro veces doctor usted no se lo aclara. Eso es idoneidad moral, señor Lijo”, insistió Paoltroni, que fue interpelado por la senadora nacional del Pro y presidenta de la Comisión de Acuerdos, Guadalupe Tagliaferri: “Senador Paoltroni, se le cedió la palabra pero ahora la toca hablar a ella. Está en su derecho a pedírselo”.

“Quisiera terminar. Nosotros dijimos que íbamos a altercar”, sostuvo el legislador oficialista. Detrás suyo, Ávila negaba con la cabeza. “No, usted decidió altercar”, reafirmó Tagliaferri en el mismo sentido que la senadora tucumana. “Yo estoy probando la idoneidad y no quiero que me interrumpan. Es mi trabajo como representante de la provincia de Formosa de probar la idoneidad del señor Lijo”, lanzó Paoltroni levantando la voz. “La senadora, que tenía la palabra, le está pidiendo que se la devuelva”, remarcó una vez más la presidenta de la Comisión de Acuerdos, que recibió la siguiente chicana: “ ¿Tanto miedo tiene Tagliaferri? ”

“Senador, le pido que se ubique. La senadora que tiene el uso de la palabra le está pidiendo que se la devuelva. No soy yo señor senador. Es una colega suya igual que todos, que tenía el uso de la palabra, tuvo la gentileza de cedérsela para una intervención y está pidiendo que le devuelva ale uso de la palabra”, sentenció Tagliaferri. Acto seguido, el senador por LLA hizo caso a las directivas y le devolvió el micrófono a Ávila para, 20 minutos después, volver a pedírselo.

Quien no estuvo de acuerdo con el cuestionamiento de Paoltroni a Lijo por ser doctor o no fue Juan Carlos Romero, su compañero de bloque. Ramos interrumpió en la segunda parte de su discurso -lo que provocó el fastidio del formoseño, que le pidió que no lo interrumpiera- para aclarar: “Tratemos de ser ordenados. Quiero aclarar otra cosa que usted dijo [Francisco Paoltroni] y no lo sabe. Si usted en el currículum dice que es doctor en derecho y no lo es, eso es incorrecto. Es una práctica en la Argentina llamar a los abogados doctores. Así se lo llama sin que sea un abuso de título”.

Segunda parte del careo entre Paoltroni y Lijo: Formosa, YPF y denuncias

Una vez la senadora Beatriz Ávila dio por finalizada su participación, Tagliaferri le otorgó la palabra a Paoltroni para que pudiera continuar con su ponencia. “Espero que mis colegas no me interrumpan y me dejen probar la idoneidad del juez Lijo. Se los agradezco”, le reprochó el formoseño a los atendientes a la audiencia.

Acto seguido, discutió con el juez federal sobre la situación que transita su provincia: “¿Usted tiene conocimiento de que en Formosa se modificó la Constitución y se permitió la elección indefinida?”. “Sí”, afirmó Lijo. “Usted dijo ser un especialista constitucional. ¿Qué opina de la reelección indefinida?”, repreguntó Paoltroni.

“En el marco del federalismo, las provincias pueden establecer distintos sistemas de elección. La Constitución es un límite. Dentro del mecanismo republicano, se implica la alternancia en el ejercicio del poder. Ahora, el mecanismo que establece la Constitución no es el único. Cada provincia puede adoptar el mecanismo de que considere. De eso se trata el federalismo y la autonomía. Todo esto, siempre y cuando no se vulnere el principio de falta de alternancia”, explicó el juez federal.

“Si uno logra la concentración del poder, se pierde el sentido de la república y la división del poderes. En el caso de Formosa, [Gildo] Insfrán y su equipo vienen nombrando jueces hace 40 años”, aludió el legislador de La Libertad Avanza y así discrepó con el aspirante a la Corte Suprema.

Noticia en desarrollo

LA NACION