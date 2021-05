Testimonio contra Berni: piden citar a la madre de Astudillo Castro en Diputados

De producirse, será un testimonio fuerte que apuntará directo contra la policía bonaerense y el ministro de Seguridad de la provincia, Sergio Berni. Cristina Castro, madre del joven Fernando Astudillo Castro, desaparecido hace poco más de un año en proximidades de Bahía Blanca, fue invitada por los diputados de Juntos por el Cambio al plenario de las Comisiones de Seguridad Interior y de Derechos Humanos de la Cámara baja, donde se discute un proyecto de ley para prevenir la violencia institucional.

Castro, quien se presentaría junto a sus abogados, está convencida de que agentes de la policía bonaerense perpetraron la muerte de su hijo y que Berni, por acción o por omisión, los protege. La causa, a cargo de la Justicia federal de Bahía Blanca, aún sigue sin resolverse.

La participación de Castro en el plenario de comisiones fue solicitada por los diputados Karina Banfi y Sebastián Salvador, ambos de Juntos por el Cambio. También pidieron que brinde su testimonio la familia de Blas Correa, el joven cordobés asesinado por agentes de la policía provincial el año pasado. A diferencia del caso Astudillo Castro, la investigación de la muerte de Correa está avanzada y ya son cuatro los policías detenidos.

Facundo Astudillo Castro

El oficialismo aún no confirmó las invitaciones. Los diputados Paula Penacca y Hugo Yasky, presidentes de las comisiones de Seguridad Interior y de Derechos Humanos, respectivamente, anticiparon su consentimiento pero aún no formalizaron las citaciones. Juntos por el Cambio está a la expectativa.

“Si vamos a discutir un proyecto sobre violencia institucional no nos podemos quedar en la superficie. Por eso reclamamos que la madre de Facundo, o sus abogados, den su testimonio de este caso, que tiene indudables implicancias políticas. Ya pasó más de un año de la muerte de Facundo y el caso sigue sin resolverse. Es clara la responsabilidad de Sergio Berni en que la causa no avance. Es inaudito que, hasta ahora, no haya siquiera un solo policía procesado”, sostuvo Banfi.

El testimonio de Cristina Castro se enmarca en el debate que hace varias semanas llevan adelante los diputados de las comisiones de Seguridad Interior y de Derechos Humanos sobre la prevención de la violencia institucional, un problema que se agudizó el año pasado con la cuarentena. Según cifras oficiales, desde que se decretó el período de aislamiento social y obligatorio se registraron 23 asesinatos cometidos por fuerzas policiales.

Sergio Berni aseguró estar a disposición de la familia El Nueve

Astudillo Castro desapareció el 30 de abril del año pasado cuando salió de Pedro Luro, donde vivía, para ir a Bahía Blanca en busca de encontrarse con su exnovia. fue interceptado por personal policial del destacamento de Mayor Buratovich, en el partido de Villarino, por violar la cuarentena, y luego llevado en un móvil policial. Su cuerpo fue encontrado en un cangrejal de General Daniel Cerri, en Bahía Blanca, tres meses y medio después, el 15 de agosto. Cuatro efectivos policiales están bajo sospecha, pero ninguno fue detenido.

Ante el aumento de casos de violencia institucional durante la cuarentena, la diputada kirchnerista Paula Penacca, presidenta de la Comisión de Seguridad Interior, presentó una iniciativa ahora en discusión en la Cámara baja. Propone crear centros específicos para la recepción de denuncias sobre casos de violencia institucional como así también la instrumentación de un programa nacional de formación en derechos humanos a todas las fuerzas policiales, de seguridad y penitenciarias federales.

Con respecto a las víctimas, la iniciativa establece un plan de acompañamiento psicológico y asistencia jurídica especializada, como así también una reparación económica a los causahabientes de casos fatales o desapariciones por violencia institucional.