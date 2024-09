“Tirás una pala y salen corriendo” | La ácida crítica de un intendente del conurbano al acto de Máximo Kirchner

Escuchar

El acto encabezado por el diputado Máximo Kirchner dejó más de una secuela en el peronismo bonaerense. Varias de sus frases resonaron y erosionaron los resortes internos de esta fuerza política que debate su liderazgo. “Cristina es la conducción, vamos a ver si lo entienden. Somos soldados de Perón y la Patria no se vende. Yo siempre te voy a seguir, no me importa lo que digan. Y si querés otra canción, vení te presto la mía”, cantaron los militantes de La Cámpora, en un mensaje directo al gobernador Axel Kicillof, quien tiempo atrás había sugerido la necesidad de que el partido tuviera una “nueva melodía”.

Todavía no hubo un pronunciamiento de parte del exministro de Economía que supo trabajar muy de cerca a Cristina Kirchner, pero las críticas a la frase de Máximo no tardaron en llegar. El show de la metáfora para echar más nafta al fuego continuó de la mano del intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray: “Vamos a hablar claro. No trabajaron nunca en su vida, tirás una pala en el medio del acto y salen todos corriendo ”. Enfrentado hace años con Máximo, sostuvo que los seguidores del diputado “hacen actos para escucharse entre ellos y dicen exactamente lo mismo que hace 10 años atrás”.

Previo al acto, los hilos del peronismo también anticipaban bronca interna. De hecho, el ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, Andrés “Cuervo” Larroque, defendió a su jefe dentro de la estructura de poder a la que pertenece. Larroque afirmó que “debilitar a Axel es ser funcional a Milei”. Incluso, pidió fortalecer a Kicillof ya que, según su criterio, “representa al 40% del padrón electoral” .

Andrés Larroque, ahora encolumnado detrás de Axel Kicillof en la interna del PJ Nicolas Aboaf

Del otro lado y cercana a Máximo Kirchner, la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, fue consultada por los dardos cruzados en el peronismo bonaerense. Incómoda, evitó opinar aunque se limitó a decir que se trata de “críticas direccionadas”. Lejos de los micrófonos, en redes sociales fue mucho más elocuente. Allí compartió un afiche de la expresidenta Fernández de Kirchner acompañado por la leyenda: “Con los giles nunca me arrodillé” .

El ida y vuelta peronista continuó. El que retrucó fue el ministro de Obras Públicas bonaerense, Gabriel Katopodis. Casi como una réplica directa a Máximo y al afiche compartido por Mendoza, indicó que “Cristina es la que está pidiendo a gritos que la superemos, no que la enfrentemos”. El funcionario de la administración Kicillof criticó a las decisiones que se toman puertas adentro. En medio de esta búsqueda de “nuevas músicas”, sostuvo que el partido tiene que “construir una respuesta política. Eso se hace afuera, a la intemperie y organizando” .

