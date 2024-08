Todas las fotos y los videos del escándalo del expresidente Alberto Fernández

Escuchar

Luego de que la ex primera dama Fabiola Yañez denunciara en la Justicia al expresidente Alberto Fernández por violencia de género esta semana, el jueves por la noche se conocieron dos fotos que forman parte de la prueba en la acusación contra el titular del Partido Justicialista en uso de licencia. En las imágenes, que se encontraban en el teléfono de la exsecretaria de Fernández, María Cantero, se la ve a Yañez con un ojo morado y con un hematoma en la parte interior del brazo derecho.

Las imágenes fueron publicadas por Infobae, que también tuvo acceso a una conversación de WhatsApp entre ambos que alude a una situación de violencia. Yañez le enviaba las fotos al exmandatario y le pedía que dejara de agredirla: “Esto no funciona así, todo el tiempo me golpeás. Es insólito. No puedo dejar que me hagas esto cuando yo no te hice nada. Y todo lo que trato de hacer con la mente centrada es defenderte y vos me golpeás físicamente. No hay explicación”.

En las capturas de la conversación también aparece la respuesta del ex jefe de Estado: “Pero dejá de discutir. Al final terminamos peleados nosotros por todos los demás. Por favor. Vení”.

La denuncia de Yáñez contra Fernández fue presentada el martes ante el juez Julián Ercolini por supuestos actos de violencia física y psicológica -y “terror psicológico”- que se mantienen hasta la actualidad. Luego de esa primera presentación, el magistrado ordenó de inmediato medidas de restricción contra el expresidente que incluyen la prohibición de salir del país y reforzar la custodia de la denunciante, que actualmente vive en Madrid, España. También se le impidió acercarse a menos de 500 metros del domicilio de su expareja.

Según supo LA NACION, el relato a Cantero incluía fotos, entre las cuales se encuentran las que se filtraron este jueves. Ante el hallazgo de esos mensajes, el juez contactó a la ex primera dama a través del abogado Juan Pablo Fioribello -que la había representado en otras causas- y le dijo que quería hablar con ella, según relató.

Los videos comprometedores con Tamara Pettinato

Antes de que se filtraran las fotos de los golpes de la exprimera dama, se conoció el jueves por la noche un inédito video que fue primicia de LN+ de Fernández junto a la periodista Tamara Pettinato. En la grabación, de la cual se desconoce la fecha exacta, se escucha la voz del expresidente y se ve a la columnista de 39 años mientras toma cerveza en el despacho presidencial de la Casa Rosada.

“Hoy estamos cortando”, dice Pettinato al comenzar el video y entre risas. “¿Qué estamos cortando?”, le pregunta el exmandatario mientras la filma con su celular. “Nuestra relación”, responde la columnista de Radio con Vos. “¿O sea que tuviste una relación conmigo?”, bromea el presidente del PJ bajo licencia. “¡No! De amistad”, dice la integrante de la plataforma de streaming Blender, comentario que provocó las risas descontroladas de ambos.

Durante el resto de la secuencia, tanto la figura mediática como el exmandatario ahondan en su relación. Pettinato califica a Fernández de “buen compañero”, “gran persona”, y dice que lo quiere y que lo va a querer siempre. “Yo creo que estamos enamorados de otra manera”, alega más adelante y completa con un “mentira”, al tiempo que el expresidente continúa con la grabación. Tras unos chistes más, la filmación concluye con un “te amo” de la columnista de radio y con un “yo a vos” de Alberto.

En tanto, el viernes por la mañana salió a la luz un segundo video de esa misma secuencia. El propio exmandatario le pregunta a la conductora qué estaba haciendo al verla escribir. Entonces ella reacciona, le cuenta en detalle y muestra el sobre con el membrete de presidencia y con su letra manuscrito a cámara. “Dedicándote una carta de amor”, le respondió ella. Luego de que el extitular del Ejecutivo le pregunte para quién era la misiva, ella contestó: “Para vos”.

“Que soy el amor de tu vida… que soy el amor de tu vida”, siguió Pettinato. “Te amo”, se dijeron ambos antes de que termine la grabación.

Desde que se conocieron los dos videos y las fotos de la exprimera dama golpeada el expresidente todavía no habló públicamente.

LA NACION