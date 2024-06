Torrendell negó la existencia de sobresueldos en Educación y habló de los contratos con la OEI

Escuchar

El secretario de Educación, Carlos Torrendell, se refirió hoy a la modalidad de contratación en el Estado a través de la Organización de Estado Iberoamericana (OEI), un organismo de cooperación multilateral que trabaja con 23 países miembros de la región, que en los últimos días quedó bajo la lupa tras el escándalo desatado en el Ministerio de Capital Humano. “Es un sistema tradicional”, señaló el funcionario sobre el método que proveé prestación de servicios de personal transitorio y adquisión de alimentos a la cartera que conduce Sandra Pettovello, que actualmente está siendo investigado por la Justicia luego que una auditoría interna detectara irregularidades en el proceso.

“Es una forma de contratación, como todo se puede hacer bien y mal”, aclaró Torrendell, en diálogo con LN+. “Contratos OEI hay en todas las secretarías; en las de Niñez, Cultura y Educación. No sé si en todos los ministerios, pero es una modalidad vigente desde hace 20 años, por lo menos, en el área que yo conozco”, destacó Torrendell.

“La gente tiene que facturar y cobrar lo que factura”, agregó el funcionario sobre la modalidad de contratación. En relación a ello, el secretario de Educación negó la existencia de sobresueldos en la cartera que conduce .”Que yo sepa no hay ninguno y estoy muy seguro”, marcó.

Asimismo, Torrendell confirmó la existencia de 190 contratos bajo esta modalidad dentro de la secretaría de Educación, que el año pasado alcanzaban a 570 personas.

“Me gustaría aclarar que dentro de esos 190 vigentes, 158 son continuidad de la gestión anterior y unos 32 surgieron a partir de la gestión de Pettovello”, detalló el secretario de Educación.

Las declaraciones de Torrendell se dan en medio de la controversia desatada por las 5,9 toneladas de alimentos retenidos en dos depósitos y la presunta contratación irregular de personal a través del OEI, dos frentes que derivaron en la salida de la secretario de Niñez, Pablo de la Torre.

Tal como publicó LA NACION, la sospecha que se abrió en las últimas semanas, y que, por lo menos hasta ahora, investiga la Justicia, es que este tipo de contratación sirvió también para pagarle el sueldo a funcionarios que no cumplían funciones, es decir, para hacer una caja política.

En otro tramo de la entrevista, Torrendell se refirió a los resultados de las pruebas Aprender 2023. “Estamos mal. No podríamos decir que estamos mal pero vamos bien, lo cual no significa que no podamos estar mejor”, indicó el funcionario en relación al estudio que arrojó, entre otros resultados, que la mitad de los estudiantes de sexto grado (48,6%) no alcanza el nivel esperado en matemática, mientras que en lengua no lo logran uno de cada tres (33,6%).

“Para estar mejor hay que hacer ciertas cosas. La buena noticia es que ya en marzo hemos logrado un acuerdo marco unánime en el Consejo Educativo en torno al desafío de la alfabetización encima cada provincia tiene su plan específico, por lo que vamos a tener una política educacional con el acuerdo de todos”, resaltó Torrendell.

“No es mérito de nadie sino de toda la comunidad educativa junto a todas la provincias estamos focalizandonos en cuestiones fundamentales”, completó.

Consultado acerca del paro docente universitario comenzado hoy, y el cual se extenderá por 48 horas, en reclamo por un aumento salarial y por el el pago del Fondo de Incentivo Docente (Fonid), el secretario remarcó que los canales diálogo “se encuentran abiertos”.

“Los diálogos continúan y mes a mes se intenta mejorar los salarios de los docentes universitarios. La seman que viene va haber otra reunión”, indicó Torrendell. “Creemos que hay que seguir apostando al diálogo y no a los paros, un mecanismo que no ayuda en un contexto como este”, concluyó al respecto.

