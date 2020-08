Toty Flores en Hablemos de otra cosa.

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 31 de julio de 2020 • 21:04

El patio de un Jardín de infantes cerrado luce una rayuela con la palabra "lucha" como tierra y "dignidad" como cielo. Es el jardín de la cooperativa "La Juanita" en Gregorio de Laferrere, la ciudad más poblada de La Matanza, en la provincia de Buenos Aires. El diputado nacional por Cambiemos Héctor "Toty" Flores recibe ahí a Hablemos de otra cosa, por LN+.

Todos sus proyectos se vieron modificados por la pandemia, pero nada lo espanta: "Somos especialistas en crisis y reconversión. Rearmamos el taller textil para hacer camisolines, barbijos y ropa de un solo uso", afirma.

Toty Flores con Pablo Sirvén en "La Juanita". 01:28

Video

Después de una recorrida por el barrio con Pablo Sirvén para LN+ , Flores habla de todo: la denuncia que recibió cuando era candidato a vicepresidente de Elisa Carrió y el video que circuló con el Intendente de José C. Paz Mario Ishii hablando sobre la venta de drogas en la provincia de Buenos Aires.

"Ishii lo dijo claramente, la droga está instalada en el conurbano con el aval del poder político local. La pandemia ha expuesto de manera obscena la realidad que vivimos y lo de Ishii es una perlita de esa obscenidad. Tiene que causar indignación en el pueblo argentino. Que salgan otros a defenderlo significa que hay un sistema. Que se filtre ese video tiene que ver con las internas del Partido Justicialista que ya no es por quién reparte la bolsa de comida sino por quién maneja el delito. Esas internas se resuelven a tiros, por eso es tan peligroso".

Toty Flores en Hablemos de otra cosa. 02:02

Video

"La Juanita" nació al calor de la crisis de 2001, en el camino hizo alianzas con Juan José Campanella, Martín Churba y Maru Botana entre otros. Toty Flores pregona el cambio de paradigma de las organizaciones sociales como nexo con el trabajo y no con los planes de asistencia.

Frente a una nueva crisis económica por la pandemia del coronavirus sostiene: "Para salir es necesaria la integración social, no tener miedo a relacionarse con la gente que hizo este país grande y hoy tiene riqueza. A ellos les tenemos que pedir una mano para generar trabajo y seguir construyendo. Lo que no se puede es creer que se va a salir sin esfuerzo. Salimos con otros, no nosotros solos".

Toty Flores en Hablemos de otra cosa. 01:09

Video

Hablemos de otra cosa se emite por LN+ los viernes a las 22.