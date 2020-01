El gobernador dispuso un plan de reestructuración del Estado provincial para hacer frente a una crisis financiera grave

RAWSON - El gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, confirmó a través de un video publicado en las redes sociales que dejará de percibir su salario durante seis meses, en el marco de un plan de reestructuración del Estado.

El funcionario había protagonizado una fuerte polémica semanas atrás por el envío de un proyecto de ley para duplicar su sueldo y aumentar con fuerza los ingresos de la planta política.

Chubut atravisa una grave crisis financiera a raíz de los vencimientos de deuda previstos para este año, que anticipan la continuidad del pago escalonado de haberes a empleados estatales de la provincia. Según el informe oficial, la deuda pública de Chubut alcanza los 885 millones de dólares, de los que el 80% están garantizados con regalías hidrocarburíferas.

El plan anunciado este miércoles incluye un programa de jubilaciones y retiros voluntarios, y el congelamiento de los aumentos acordados con los gremios por un lapso de 180 días, entre otras medidas.

El mandatario provincial aseguró que hoy "se necesita de todos para poner a la provincia de pie, para sanear nuestras cuentas y generar un orden que nos permita crecer y progresar a todos los chubutenses, desde Comodoro Rivadavia hasta Gan Gan", dijo.

Asimismo, aclaró que esto sólo se podrá lograr con el aporte de cada uno desde el lugar que le toca. "Yo lo haré desde el lugar que me toca por la voluntad democrática y por el apoyo de este pueblo, que decidió confiar en un ciudadano como yo", indicó.

Arcioni destacó en su mensaje que los gestos empiezan por uno mismo y anunció: "He tomado la decisión de no percibir mi salario como gobernador por el plazo de 180 días. Los que me conocen, saben que toda mi vida he vivido del trabajo honesto y sacrificado. Soy gobernador para hacer que la provincia sea cada día un poco mejor y no para enriquecerme", aseguró.

Además, pidió a los integrantes del Poder Legislativo y Judicial que tengan un gesto para el pueblo chubutense: "Debemos trabajar con austeridad y compromiso", indicó.

Las medidas

El gobernador también aclaró que el ministro de Economía Oscar Antonena y el equipo técnico, trabajan en una serie de medidas "complementarias a la Ley de Emergencia" que serán enviadas a la legislatura provincial con el objetivo de ordenar las cuentas provinciales.

Entre las medidas que buscará implementar el gobierno de Arcioni está la postergación de los incrementos salariales por 180 días para los funcionarios del Poder Ejecutivo (por lo que se congelará el nivel de remuneraciones vigente hasta diciembre de 2019) y la reducción de la planta estatal de entre un 15 y un 20%.

También se pondrá en vigencia un esquema de retiros voluntarios para empleados provinciales "con una gratificación de acuerdo a lo establecido por la reglamentación" y permitirá el ingreso de un nuevo empleado cada tres trabajadores jubilados.

Arcioni prevé también acelerar las jubilaciones de quienes ya tienen edad y años de aporte. "Se dará un plazo de 30 días para que inicien los trámites", dicen en el gobierno.

Además, se mantendrá hasta nuevos aviso un esquema de pagos escalonados de salarios, aguinaldos y toda remuneración que perciban los empleados estatales de todos los organismos centralizados y descentralizados de la provincia, en los tres poderes.

Por último, el proyecto contempla una reforma impositiva que impondrá una actualización en las escalas de las alícuotas de Ingresos Brutos y del impuesto a los sellos, además de la implementación de un impuesto inmobiliario rural, entre otros gravámenes.