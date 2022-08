Tras el pedido de condenas, el juicio podría ser interrumpido por diez días

Después de haber escuchado a lo largo de al menos nueve audiencias el alegato del fiscal Diego Luciani, los abogados defensores de los trece acusados ultiman los detalles de sus alegatos de defensa. Si Luciani termina de exponer todos los elementos que contiene la acusación en la audiencia de mañana, dará a conocer en el mismo día los montos de los pedidos de pena.

No obstante, es probable que el Tribunal Oral Federal 2 disponga un cuarto intermedio de hasta diez días hábiles para dar comienzo a los alegatos de las defensas, dijeron fuentes judiciales a LA NACION. Es decir que no habría audiencias los días martes y viernes de esta semana ni de la próxima, y el juicio podría ser reanudado recién el martes 6 de septiembre.

El motivo del cuarto intermedio sería, según supo este medio, que los letrados cuenten con tiempo para preparar las exposiciones después de haber escuchado a los acusadores. Aún así, en el TOF 2 sostienen que el veredicto se conocería antes de fin de año.

Carlos Beraldi y Cristina Kirchner Fabián Marelli - LA NACION

El orden de los abogados defensores de los acusados para alegar fue establecido en orden alfabético: el primero en la lista es el empresario patagónico Lázaro Báez, luego los responsables del Distrito N°23 “Santa Cruz” de la DNV Mauricio Collareda y Raúl Daruich, el exministro de Planificación Federal Julio de Vido, el exsubsecretario de Obras Públicas Abel Fatala, la expresidenta Cristina Kirchner, el expresidente de la AGVP Héctor Garro, el exsubsecretario de Coordinación de Obras Públicas Carlos Kirchner, el exsecretario de Obras Públicas José López, el otro expresidente de la AGVP Raúl Pavesi, el extitular de la DNV Nelson Periotti, y los otros expresidentes de la AGVP José Santibáñez y José Villafañe.

Sin embargo, los defensores conversan por estas horas sobre la posibilidad de pedirle al tribunal oral modificar el orden. Los jueces dispusieron que cada abogado tendrá un máximo de tres audiencias para alegar pero los letrados dicen que no todos van a tener que responder por la misma cantidad de hechos, por lo que podrían pedir que las audiencias sean repartidas con otro criterio de tiempo y de orden. De acuerdo con el cronograma que todavía rige, el abogado deCristina Kirchner alegaría durante el mes de octubre

“Yo expongo y con dos horas me alcanza y me sobra”, dijo a este medio el abogado defensor de un exfuncionario, que interviene en la causa. En la tanda de alegatos no hablarán los imputados sino sus abogados. La instancia en la que podrán hablar los trece acusados, si desean hacerlo, será la de las últimas palabras, que se lleva adelante el mismo día en que el tribunal dicta su veredicto.

Otros letrados ya pidieron a los jueces del tribunal hacer su alegato de manera presencial, en la sala de audiencias en los tribunales de Comodoro Py. Este juicio comenzó en mayo de 2019 en Comodoro Py pero se vio interrumpido por la pandemia de coronavirus durante 150 días y pasó transcurrir bajo la modalidad virtual vía Zoom en agosto de 2020.