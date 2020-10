Luego de que Axel Kicillof confundiera los términos "varones" y "barones" en su discurso, Gabriela Cerruti lo defendió en Twitter con una inesperada alusión a su esposa Crédito: Twitter

Tras la confusión de Axel Kicillof, quien utilizó el término "varones" en vez de "barones" del conurbano para hacer una referencia al machismo, la diputada nacional del Frente de Todos Gabriela Cerruti utilizó su Twitter para realizar una curiosa defensa.

La legisladora cargó contra los medios de comunicación e hizo una singular comparación al enumerar los logros académicos de la esposa del gobernador para negar que se haya tratado de un error. Cerruti sostuvo que Kicillof es "uno de los dirigentes más formados de las últimas décadas" y que su esposa es "una licenciada en letras experta en cuentos fantásticos, feminista y preciosista del lenguaje".

Rápidamente, algunos usuarios de la comunidad virtual se burlaron de la declaración de la diputada. "No importa. Los logros de la esposa no se transfieren por osmosis", escribió un internauta, mientras que otro contestó: "Tu argumento es que él no se equivocó porque está casado con una persona que no se equivocaría como él se equivocó". Otra persona, con mucha ironía, acotó: "Es obvio que todas las personas casadas con médicos cirujanos tienen sus mismas habilidades solo por convivir con ellos".

Los dichos de Kicillof

Este martes por la tarde, Kicillof participó del lanzamiento de la Escuela Sindical de Género (ESiGen). En la presentación, el gobernador de la provincia de Buenos Aires incurrió en una equivocación: confundió el término "varones" con el de "barones", al hacer referencia a los históricos líderes bonaerenses.

"Creo que es muy oportuno estar ahora lanzando una Escuela Sindical de Género, era el momento. Son esas ideas que están flotando en el aire y uno se pregunta por qué no existían antes", comenzó alegando el mandatario.

Tras hablar sobre una situación histórica de los referentes comunales y regionales, Kicillof dijo: "En el caso particular de la cuestión sindical y la cuestión de género, es lo mismo que ocurre, si me permiten el paralelismo con la propia provincia de Buenos Aires. La política de la provincia de Buenos Aires está muy asociada con lo masculino, viene de una tradición machista. No es porque la hayan llevado adelante en esta provincia o no haya contado con mujeres, sino que hay una especie de cultura de machismo que parte de cosas tan básicas como de llamar a los intendentes, o a los dirigentes del conurbano, los 'varones (sic) del conurbano'. Hay tantas referencias al machismo que, me parece, no hay que dedicarse a deconstruir, sino a demolerlo", afirmó.

Luego de las repercusiones, el mismo Kicillof se encargó de aclarar, mediante su cuenta de Twitter, lo que quiso decir. "Nadie habla de 'baronesas del conurbano' y ese es precisamente el problema que señalé", escribió el gobernador.