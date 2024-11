Tras la apertura de las importaciones, la Unión Industrial Argentina reclamó al Gobierno una “cancha equilibrada”

Luego de que el Gobierno anunciara que a partir de diciembre ampliará el límite de envíos vía courrier y bajará los aranceles para las importaciones de artículos de uso personal, el presidente la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja, reclamó una “cancha equilibrada”. “La condición básica para que cualquier país funcione es la estabilidad macroeconómica”, planteó.

En diálogo con Radio Mitre, Funes de Rioja dijo que es un tema que viene de discutirlo en la Cumbre Iberoamericana en Cuenca, Ecuador, en el marco de una cumbre de jefes de Estado de la que Milei no participó por su viaje a Estados Unidos. “Nadie tiene miedo a la competencia pero, con una cancha equilibrada”, reforzó.

En este sentido, enumeró: “La Argentina tiene asignaturas pendientes estructurales, una presión tributaria sobre la economía real que paga impuestos; la economía formal, que está exacerbada, no es la nominal porque acá el nivel de informalidad -como en toda Latinoamérica- es muy alto y eso desequilibra”. Y criticó: “No hay logística deficitaria, hay una infraestructura no solo compleja, sino cara; hay cuestiones de la legislación laboral que son del siglo XX o XIX y no del siglo XXI con la industria 4.0 y la tecnología que hay”.

“No nos engañemos, hay una batalla entre posiciones muy clara con respecto a esto porque nadie habla de proteccionismo, se habla de defensa de la industria propia y esto lo están haciendo no solo Estados Unidos de [Donald] Trump, ya lo está haciendo con respecto a China, lo hace Canadá, lo hace la Unión Europea en la electromovilidad”, explicó.

Siembre en la misma línea, el titular de la UIA subrayó que no es cuestión de que la gente compre más caro, sino de que “equilibre la cancha”. “Cuando un producto sale a la venta al público tiene un 50% de contenido fiscal”, esgrimió.

La postura del presidente de la Cámara Argentina de Indumentaria

Claudio Drescher, presidente de la Cámara Argentina de Indumentaria, también opinó sobre la medida que anunció el Gobierno. Al respecto, sostuvo: “Nosotros estamos en desacuerdo con todo tipo de proteccionismo y pensamos que la economía argentina tiene que estar integrada al mundo, pero estas medidas, en vez de ser modernas y generar un avance, provocan un retroceso”.

Además, Drescher comentó que es muy importante una administración del comercio inteligente. Y añadió: “No tener precios de referencia es un absurdo ya que se pueden importar prendas a cualquier valor, incluso menor al costo, porque son sobrantes que han pasado varios procesos de liquidación y no se venden. Son directamente precios de descarte, ridículos. Las empresas usan países periféricos para vender prendas inservibles, que les molestan en los depósitos, a precio vil. Entonces ocupan un espacio en el mercado con precios irreales que no corresponden”.

El anuncio del Gobierno

El Gobierno anunció el viernes pasado que, desde el mes próximo, ampliará el límite de envíos vía courrier y que, además, bajará los aranceles para las importaciones de artículos de uso personal a través de esa misma vía. Así lo confirmó el ministro de Economía Luis Caputo en su cuenta de X.

“A partir de diciembre vamos a ampliar el límite de envíos de importaciones eventuales (courier), de 1000 USD a 3000 USD por paquete, implementando una exención de aranceles hasta los 400 USD para importaciones de uso personal (en este caso solo se pagará IVA)”, comenzó. A su vez, explicó las razones que motivaron al Gobierno a tomar esta medida: “Queremos que todos argentinos puedan acceder a precios más competitivos, no solo los que tienen la oportunidad de viajar y traerse ropa, juguetes y/o pequeños electrodomésticos del exterior”.

“Con estas medidas estamos dándole la oportunidad a millones de ciudadanos de elegir qué quieren comprar y dónde, de cara a las fiestas, recibiendo los productos en la puerta de su casa, y apuntando a ampliar la oferta para todos”, concluyó.

A partir de diciembre vamos a ampliar el límite de envíos de importaciones eventuales (courier), de 1000 USD a 3000 USD por paquete, implementando una exención de aranceles hasta los 400 USD para importaciones de uso personal (en este caso solo se pagará IVA)… — totocaputo (@LuisCaputoAR) November 15, 2024

Según anticiparon a LA NACION fuentes oficiales, saldrán en diciembre dos normas. Una de AFIP para ampliar los límites por courier y un decreto para instaurar la franquicia a las importaciones de uso personal por esa vía. La primera ampliará el límite a US$3000 para las empresas como Amazon, Fedex, DHL o UPS. En tanto, la segunda creará la franquicia de US$400 por cada uno de los cinco envíos permitidos hasta hoy. Se elimina hasta ese monto el pago del arancel y la tasa estadística.

El Gobierno además informó que está trabajando cambios con el sistema “puerta a puerta”, que involucra al Correo Argentino y que habría novedades en las próximas semanas. “Va a llevar su tiempo”, dijeron para calmar expectativas.

