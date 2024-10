Tras la masiva marcha, Francos habló de una caída en la imagen de Milei y aseguró: “No le preocupa perder puntos”

Escuchar

Tras la segunda marcha universitaria desde que asumió la administración libertaria, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, habló de una caída en la imagen positiva del presidente Javier Milei y aseguró: “No le preocupa perder puntos”. Además, el ministro coordinador criticó a los dirigentes políticos que asistieron a la movilización del miércoles en reclamo por mayor presupuesto y ratificó el veto a la ley de financiamiento a la educación superior.

“El Gobierno tiene claro que [hubo] seis o siete puntos de caída de imagen, que habría que analizarlo a fondo. [Al Presidente] no le preocupa perder puntos porque está convencido de que este es el camino. Mañana se recuperarán cuando se vean los resultados”, sostuvo Francos en diálogo con radio La Red. Tras ello, agregó: “Las noticias van a ser buenas, porque cuando uno hace las cosas bien vienen los resultados. Si seguimos gastando sin control, tendremos inflación y más pobreza. El compromiso del Gobierno es hacer algo distinto”.

La marcha universitaria en la ciudad de Rosario Marcelo Manera

Las declaraciones del jefe de Gabinete aludieron a varios sondeos que concuerdan en el desgaste de la imagen presidencial -con una caída de entre el 4% y el 10%- y de su gestión gubernamental. Incluso el índice de confianza en la administración mileíta cayó 14,8% en septiembre, según el estudio de la Universidad Torcuato Di Tella. Los números, para las consultoras, están asociados a la continuidad de la crisis y a algunos hitos que impactaron negativamente en el Presidente, como el veto a la reforma jubilatoria, el anuncio del veto a la ley de financiamiento universitario, el aumento del transporte y el asado en Olivos que Milei compartió con diputados.

Con respecto a la marcha universitaria, Francos insistió en la “utilización política” de la movilización, en la que estuvieron presentes dirigentes como Pablo Moyano, Sergio Massa, Horacio Rodríguez Larreta y Cristina Kirchner, desde el balcón el Instituto Patria. “Tuvo distintas connotaciones, por un lado un reclamo del sector educativo universitario y por el otro la utilización política que se hizo. Uno vio una especie de tren fantasma, figuras políticas que han tenido responsabilidad de que la educación pública haya caído de nivel en las últimas décadas”, observó.

En esa misma línea, se refirió al veto a la ley de financiamiento universitario publicado esta madrugada en el Boletín Oficial, con una intención oficialista de blindarlo en el Congreso. “Cada una de las instituciones tiene que respetar la Constitución y utilizar los instrumentos para hacer cumplir la ley, el Congreso no la ha cumplido tanto por la ley de administración financiera y en los fundamentos del decreto, establece que cuando una norma fija un gasto tiene que establecer de dónde surge el financiamiento. Esto no se ha cumplido. Es una ley que tiene objetivos políticos”, apuntó Francos.

Sergio Massa en la Marcha por las universidades Julio Cesar Ruiz

Por otro lado, dijo que en el debate por el Presupuesto 2025 en el Congreso se pueden realizar planteos sobre “modificación de partidas”, aunque advirtió que “los recursos son finitos”. “Cuando uno tiene sábana corta, tiene que cubrirse de la manera más razonable posible. Si pensamos que se puede cubrir un gasto financiando con emisión y endeudamiento que nos llevó a este desastre, seguimos con lo mismo y la situación del país nunca se arregla. El Presidente se comprometió el primer día que asumió, dijo que no hay plata y que no va a haber déficit fiscal, obtuvo el equilibrio casi de inmediato, se ha hecho un esfuerzo y no se va a tirar por la borda. Si quieren insistir con el tema, la posición va a ser siempre la misma, no vamos a admitir ningún gasto que no tenga financiamiento y si lo quieren hacer tendrá que establecerse de dónde surgen los recursos”, consideró el funcionario.

En otro tramo de la entrevista, cargó contra el senador Martín Lousteau y el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti por haber “manejado las universidades públicas” al ver la manera en la que “gestionan esos fondos”. “La última auditoría fue en 2018. No han sido eficientes en el análisis y auditorías de las universidades públicas. No nos olvidemos que las universidades tienen un manejo político muy importante. Cuando uno ve las posiciones de algunos dirigentes radicales, que históricamente han manejado las universidades públicas, como Lousteau, Yacobitti, etc., ellos manejan todo ahí, y la forma en la que se gestionan esos fondos llama mucho la atención”, indicó

Y sumó: “Uno tiene que escuchar lo que dice la gente, los comentarios. Cuando la gente empezó a hablar de la utilización política, fueron muy críticos. Gente que son dirigentes que ya pasaron por el poder y nos dejaron este país. Hay que ver qué opina la gente de que se haga aprovechamiento político de esto, no pensemos que la gente es tonta, que vota sin pensar”.

Por último, se refirió a la reunión que mantuvo con dirigentes de la Confederación General del Trabajo (CGT) en la Casa Rosada y aclaró que el líder camionero Pablo Moyano no asistió. “A Moyano se lo vio en la movilización, no estuvo en la reunión. Todos comprenden la difícil situación en la que se encuentra el país. Entienden que no se puede salir de aquí fácilmente y están dispuestos a dialogar y colaborar. Conversamos sobre armar algunas mesas de diálogo de distintos temas y lo estamos haciendo, pero del otro lado están los empresarios, que están en contra de los bloqueos”, indicó.

LA NACION

Temas Guillermo Francos