Flavia Royón minimizó el impacto en la inflación del aumento de tarifas

La secretaria de Energía, Flavia Royón, aseguró hoy que, una vez que se quiten todos los subsidios, no están previstos más aumentos porque el “costo de la energía está bajando”.

En una entrevista con LN+, la nueva funcionaria nacional habló del esquema de segmentación tarifaria de los servicios de energía eléctrica, gas y agua. Allí explicó que cuando se terminen de quitar los subsidios, en el mes de enero y febrero próximo, no está previsto que suban los costos de los mismos porque el contexto internacional está cambiando.

“Son aumentos asequibles, no van a tener un impacto directo en la inflación” , aseguró durante la charla.

“El costo de la energía tiene que ir bajando. Hasta el mes de febrero, cuando termina la quita gradual de subsidios, no está previsto nuevos aumentos”, aseguró Royón que trató de minimizar el impacto que los mismos tendrán en los usuarios: “Los aumentos [de los servicios] no deberían disparar un 100 o 200% el valor de las expensas”.

Feinmann le retrucó: “Estamos de acuerdo de que es un tema cultural, que los argentinos estamos acostumbrados a que le regalen todo. Todo. Ahora no entiendo por qué en el gobierno se niegan a decir las cosas como son. Mucho gre gre para decir Gregorio. Si aumentan las tarifas es tarifazo”.

Royón también aseguró que la lista de personalidades públicas que se dio a conocer que recibían subsidio no fue difundida por su cartera y aclaró que esas personas “no estaban haciendo nada malo, ni ilegal”. “Nosotros no manejamos datos personales. La Justicia tendrá que investigar. En lo personal me parece, que hay que repudiar este tipo de prácticas y es gente que no solicitó los subsidios, ya estaban dados. Hoy si estamos cruzando base de datos de los subsidios”, sumó Royón.

Ante la consulta por el escrache que hizo Malena Galmarini al mostrar edificios porteños y cuánto pagaban de agua los residentes, dijo que le pareció mal. “Fue algo simbólico. No sabía que lo iba a hacer” respondió la salteña que evitó hablar de la gestión anterior y el por qué se decidió congelar el precio de los servicios por tanto tiempo.

"Queremos instalar el uso racional de la energía".

"Tarifazo es cuando excede a lo que la gente puede pagar".



“¿Redistribución de subsidios o tarifazos?”, le preguntó Eduardo Feinmann a lo que Royón respondió: “No sé qué entiende por tarifazos. Hay que ver los aumentos reales en pesos más que hablar de porcentajes”.

“Queremos ir a un sistema de tarifas más justas. Hasta ahora, la Argentina subsidia de manera indiscriminada a todos los argentinos y hay un grupo que –entendemos- pueden afrontar el costo de lo que vale la Argentina”, siguió la funcionaria y sumó: “Queremos instalar el uso consiente de la energía, no tenemos la cultura del ahorro y el uso racional de la energía”.